Armáda USA plánuje vyvinout supertank. Vybaví ho railgunem a laserovým dělem

Už to bude téměř 40 let, co vstoupil do operační služby v US Army dnes už legendární tank M1 Abrams. Za tu dobu si prošel tento hlavní bojový tank několika modernizacemi (verze A1 a A2), ale jak US Army sama uznává, dochází tomuto tanku v porovnání s ruskou Armatou (tankem T-14) pomalu, ale jistě dech.

Podle náčelníka generálního štábu amerických pozemních sil, generála Marka Milleye je nejvyšší čas začít pracovat na nástupci tanku A1 Abrams, protože Abramsy jsou dnes už na hranici svých možností. Generál přitom naznačil jakými technologiemi by mohla být nová generace MBT (hlavního bojového tanku) vybavena.

Změny by se měl dočkat tankový kanón, jehož klasická konstrukce by mohla být nahrazena elektromagnetickým dělem (railgunem). Dnes se s railguny počítá u námořnictva (US Navy), kdy by některé válečné lodě měly být vybaveny 64 MJ railguny. Takováto děla se ovšem do tanku nevejdou, a bude proto nutná miniaturizace railgunů a dále vyvinout pro tyto tanky novou generaci zařízení pro ukládání energie.

Zatím nejnovější test raigunu

Další změnou u nového tanku bude přítomnost laserového děla. Tady nebude problém vybavit tank laserem o výkonu až 150 kW. Dělo s takovým výkonem by si mělo hravě poradit s drony nebo s živou silou (vojákům způsobit vzplanutí oděvu a těžké popáleniny).

Novinkou by měl být dvojí systém řízení, kdy se bude moci velitel operace rozhodnout, jestli do boje pošle tanky vybavené lidskou posádkou nebo pošle do boje dálkově řízené tanky (drony) bez posádky. U dálkově řízeného tanku je výhoda, že ho armáda může přesunout na pozice zasažené pro člověka smrtícím jaderným spadem bez ohrožení života posádky.

Dnes jsou tanky nejvíce ohroženy shora - video kdy střela utrhne věž tanku

Důraz bude kladen i na dramatické snížení hmotnosti u tanku, k tomu bude nutno vyvinout nové super lehké materiály. Dnes váží hlavní bojové tanky US Army kolem 65 tun. Bylo by dobré se dostat na 50 tun.

Zbytek už je klasika, co se od moderního tanku očekává. Tedy vícevrstvý systém aktivní obrany (který na druhou stranu představuje smrtící riziko pro pěchotu pohybující se v blízkosti tanku, a dále riziko pro lehce obrněná vozidla v blízkosti tanku) a bezosádková věž.

V minulosti zazněly i hlasy, že nový tank US Army by měl být tzv. celkově elektrický, tedy vybaven i výkonným elektromotorem, bateriemi a slunečními kolektory. S největší pravděpodobností ale ještě o celkově elektrický tank nepůjde. Ten zřejmě US Army zavede, až bude většina aut samořídícími elektromobily. Tedy časový horizont v druhé polovině 21. století (2050 až 2100).

Kdy se objeví nový tank pro americké pozemní síly ve formě prototypu zatím není jasné. V následujících 25 letech ale určitě.