Blíží se éra mechů? Korejci představili svého robota ve stylu filmového avatara

Možná si ještě pamatujete na Amplified Mobility Platform (AMP suit) z filmového hitu Avatar. Něco podobného se rozhodli stvořit konstruktéři z jihokorejské společnosti Hankook Mirae Technology. Vznikl tak mech s označením Method-2.

Na jeho zkonstruování pracovalo přes 30 inženýrů, přičemž na konstrukci mecha Method-2 pracoval i slavný robotický designér Vitaly Bulgarov. Ten už dříve pracoval na designu filmových robotů ve snímcích Transformers, Terminátor nebo třeba Robocop (ve filmu Robocop se objevil mech ED-209).

Mech Method-2 měří na výšku 4 metry a má dvě mechanické ruce a dvě mechanické nohy. Každá z horních končetin mecha váží 130 kilogramů. Co se týče dolních mechanických končetin, tak z videa je zřejmé, že konstruktéři budou ještě muset zapracovat na mechově rovnováze. Při předváděčce byl mech zajištěn dvěma řetězovými kladkami a přítomen byl i napájecí kabel.

Podle odborníků na robotiku jsme vzdáleni zřejmě dekády od doby, kdy dvounozí roboti budou schopni chodit po členitém terénu, aniž by spadli. Method-2 je ve vývoji teprve od roku 2014, takže spíše dělá první dětské krůčky - přesto už stál vývoj robota přes 200 miliónů dolarů. Mecha může ovládat přímo operátor sedící v kokpitu, případně může být ovládán dálkově.

Jihokorejská společnost chce komerční verzi mecha uvést na trh do konce roku 2017. Cena by se měla pohybovat kolem 8,3 miliónu dolarů. Dlouhodobým cílem je pak vytvořit spolehlivou robotickou platformu, na které by se dalo dále stavět.

V budoucnosti tak mohou vzniknout mechové speciálně určeni pro nakládací a manipulační činnosti nebo mechové určeni pro armádu. Pro armádu by mohli být mechové vybaveni místo rukou kanóny a na ramenou nést raketomety. Nevýhoda mecha je, že by byl zřejmě lehce vyřaditelný poškozením dolních mechanických končetin.