Blizzard končí s podporou Windows XP a Vista ve svých hrách

Obvykle když hra ztrácí podporu staršího operačního systému, není problém ji hrát o posléze, ať už díky ignorování jakýchkoliv aktualizací či běžného cracknutí (jeden z hlavních důvodů, proč si hráči natolik stěžují na různé DRM ochrany). U onlinových her je však případ poněkud složitější, jelikož je uživatel nucen běžet na nejnovější verzi.

Z tohoto důvodu se hráči blizzardích titulů se staršími sestavami naleznou brzy ve slepé uličce, neboť budou nuceni upgradovat svůj operační systém alespoň na Windows 7 (pomineme-li Linux či Mac OS). Ti, kteří tak neučiní, nebudou moci pokračovat ve svém hraní.

„Jakmile přestanou být starší operační systémy podporovány, jednoduše na nich hry nezprovozníte, a tak apelujeme na hráče se starším OS, aby jej upgradovali na novější verzi,“ upřesňuje komunitní manažer Ornyx z Blizzardu.

Ztráta kompatibility se dotkne hráčů World of Warcraft, Starcraft II, Hearthstone, Diablo 3 a Heroes of the Storm. Nejnovější počin v podobě Overwatch by měl tedy zůstat věrný Vistám, jinak se jedná o kompletní přechod celého současného portfolia společnosti.

Největší potíže s tímto prohlášením by mohli mít zejména hráči World of Warcraft, které stále funguje na bázi pravidelného měsíčního předplatného. Ti, kteří si předplatili celý rok a nezvládnou upgrade na vyšší operační systém, nebudou moci své předplatné využít. Zda-li v takových případech nabídne Blizzard vrácení peněz, není známo.

Jednotlivé datumy, kdy dojde ke ztrátě podpory, nebyly upřesněny – jedná se však o letošní rok v postupném sledu. Prohlášení Blizzardu je tedy spíše oznámení dotčeným hráčů, aby se stihli připravit.