Budoucnost nakupování: Panasonic představil samoobslužný nákupní košík

Společnost Panasonic v současné době testuje vlastní samoobslužný nákupní košík. Chytré zařízení dokáže nashromáždit položky nákupu, identifikovat je a spočítat jejich celkovou cenu. Následně je zabalí do tašky v úsporném rozložení tak, aby zákazník mohl kdykoliv bez jakýchkoliv front odejít.

Testovaný systém by měl zahájit svůj plnohodnotný provoz již příští rok v únoru, testy aktálně probíhají v sídle společnosti v japonské Ósace. Dokud však nebude "elektronická visačka" přidělena všem produktům, musí být skenování prováděno ručně prodavači.

Sadanobu Takemasu ze společnosti Panasonic uvedl, že by tato automatizace mohla být pro průmysl značně revoluční. Odstranění lidské síly v oboru se ale prý obávat nemusíme. "Náš obchod je zároveň místem komunikace se sousedy, kde si zákazníci mohou popovídat s našimi prodavači," říká Takemasu.

Amazon přišel minulý týden s podobným systémem: při návštěvě Amazon Go Store spustíte příslušnou aplikaci a v průběhu nakupování provádíte skenování svým smartphonem. Poté už jen vezmete svůj nákup a můžete odejít. Amazon automaticky přidá vše potřebné do virtuálního nákupního košíku, odečte příslušnou částku z vašeho účtu a pošle do aplikace účtenku.

První Amazon Go Store bude otevřen na seattleské Sedmé avenue, po registraci dostanou uživatelé upozornění o zahájení prodeje.

V Japonsku stále nezanedbatelné množství zákazníků upřednostňuje hotovostní platby. Proto Yasayuki Fukui z obchodního oddělení společnosti Panasonic zdůraznil potřebu řešení pro ty, kterým plná digitalizace nevyhovuje.