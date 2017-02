CDR Play - Conan Exiles je Minecraft pro dospělé s příběhovým jádrem a nahotou

Conan Exiles se stal diskutovaným hitem všech příznivců survival žánru her. My jsme se rozhodli přinést pohled na tuto hru v audiovizuální podobě, abyste si sami mohli udělat obrázek na její zpracování a rozhodnout se, zda-li se chcete do světa Hyberie vydat na vlastní pěst.

Titul se řadí do survival žánru s otevřeným světem v multiplayerovém pojetí - budete tedy muset přežít a bojovat nejen s nepřízní okolí, ale i proti ostatním hráčům, kteří vám nenechají ani špetku půdy zadarmo.

Úkolem je být lepší, silnější a mocnější než kdokoliv jiný, k čemuž hra nabízí ideální prostředí. Celý koncept vychází z fiktivního světa notoricky známého Barbara Conana, kde ožívají mýtická monstra a bohové se aktivně zapojují do dění ve světě.

Alfou a omegou celé hry je craftění, tedy výroba a tvorba předmětů, budov a zbraní. S postupem vašeho levelu budete postupovat výše a výše v potravním řetězci, abyste čelili neustále silnějším a mocnějším nepřátelům a hráčům.

Nutno upozornit, že se hra nachází ve stavu předběžného přístupu a je nutno počítat s problémy.

Neváhejte se případně o své vlastní poznatky ze hry, či videa samotného podělit v komentářích.