Česká hororová adventura Posel Smrti chystá reboot, oznámilo THQ Nordic

První Posel smrti vyšel v roce 2003 od českého vývojářského studia Future Games. Dodnes se těší velké popularitě a o tom svědčí i fakt, že se držitel práv THQ Nordic rozhodl o povolení vývoje rebootu.

V zahraničí je původní hra známá pod názvem Black Mirror, a proto dává smysl, že se tak bude jmenovat i nový titul. Vývoj si však nyní na starosti vezme studio King Art Games (už jen z důvodu, že Future Games před šesti lety ukončilo činnost).

King Art nedávno vyvinul ambiciózní taktické RPG The Dwarves. Má však i bohaté zkušenosti s adventurami. Věhlas mu zajistila především oceňovaná série The Book of Unwritten Tales. O kvalitu se zdá být postaráno.

Posel smrti vždy odrážel český pokus o napodobení teroru Edgara Alana Poea nebo legendy kosmického hororu H. P. Lovecrafta. Trailer na Black Mirror ukazuje, že se možná dočkáme uspokojivě děsivých zážitků, protože scény v něm prezentované nejsou úplně v rámci komfortní zóny běžného člověka.

Hratelnost se přiblíží původní sérii s tím, že hráč bude zblízka vyšetřovat potřebná místa a vyhodnocovat tak svůj úsudek. Významnou mechnikou bude manipulace s démonickou vizí hlavního hrdiny, Davida Gordona. Black Mirror vyjde již 28. listopadu pro PC, Mac, Linux, PS4 a Xbox One.