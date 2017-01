Čína vyvíjí bojový neviditelný dron, který unese dvě tuny bomb

Bezpilotní letoun s názvem Li-Jian "Sharp Sword" (v češtině Ostrý Meč) představuje ohromný technologický skok pro čínskou leteckou techniku.

Dron Li-Jian byl postaven Aviation Industry Corporation of China ve spolupráci se společností Hongdu Aviation Industry Group a jeho první dvacetiminutový zkušební let prototypu s bočním číslem 001 se uskutečnil už v listopadu 2013. Nyní tento dron získal druhé místo v rámci čínských státních cen vědeckotechnického pokroku (State Science and Technology Prizes).

Dron Li-Jian měří na délku 10 metrů a jeho rozpětí křídel činí 14 metrů. Jedná se o dron s konfigurací samokřídlo, který disponuje technologií stealth. Pro radary by tedy měl být tento dron obtížně zachytitelný. Pohon dronu zajišťuje čínský proudový motor WS-13, který není vybaven přídavným spalováním.

Li-Jian nebude samozřejmě žádný světový unikát. NATO vyvíjí podobné bezpilotní drony. V USA je to X-47B, Britové zase vyvíjejí Tanaris a Francouzi Neuron. Existují proto různé dohady, nakolik se na konstrukci dronu Li-Jian podepsala průmyslová špionáž.

Dron bude vybaven dvěma vnitřními pumovnicemi, které pojmou až 2 tuny výzbroje. Uvnitř trupu může nést pumy nebo řízené střely.

Čína věří, že její nový dron bude moci operovat v prostoru nepřítele, který je vybaven moderní vícevrstvou protivzdušnou obranou, aniž by byl sestřelen.

Dron může být využit ke špionážním účelům, nabízí se například mise pro monitorování pohybu zahraničních vojenských lodí nebo k překvapivým útokům na vysoce bráněné cíle. Dále by se mohl dron uplatnit jako létající tanker paliva pro menší drony. Existují i návrhy dronu Li-Jian, který by mohl startovat z budoucích čínských letadlových lodí.

Li-Jian by měl být zařazen do výzbroje v roce 2019 nebo 2020. Počty dronů a cenu za jeden dron Čína neuvádí. Ve vzdálenější budoucnosti by mohly těžké bojové drony plnit mise plně v autonomním režimu s minimálním zasahováním člověka do průběhu mise.