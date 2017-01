Čínská letadlová loď v Tichomoří: ultimátní zbraň nebo jen papírový tygr?

Letadlová loď Liao-ning dokončila svou plánovanou plavbu do sporné oblasti Jihočínského moře, kde se pak zúčastnila námořního cvičení. Podle čínského ministerstva obrany proběhly z paluby letadlové lodi v pondělí úspěšné letové zkoušky (vzletů a přistání) několika stíhaček J-15, dále došlo i na testy helikoptér.

Už minulý týden se rozhodla Čína demonstrovat svou sílu svým sousedům. V doprovodu šesti doprovodných lodí vyrazila na svou první velkou plavbu do Tichého oceánu. Doprovod Liao-ning tvořily 2 torpédoborce (typ 052C a 052D), dvě fregaty (typu 054A), jedna korveta typ 056A a jedna zásobovací loď typ 903A.

Námořní skupina tak pokryla celkovou protilodní a protiponorkovou ochranu Liao-ning. Plavba Tichým oceánem byla naplánována tak, že skupina proplouvala kolem výsostných vod Japonska a Tchaj-wanu.

Liao-ning je zatím jedinou čínskou letadlovou lodí. Návrh lodi není čínskou prací, ale jedná se o úpravu staré ex-sovětské letadlové lodi Varjag. Tu v roce 1998 odkoupila Čína od Ukrajiny, bez motorů a zbraňových systémů.

Co se týče samotné Liao-ning, tak tato letadlová loď pojme 36 stíhacích letounů a vrtulníků. Letadlová loď pojme 24 stíhaček J-15 (čínská kopie Su-33) a 12 vrtulníků (protiponorkové a záchranné mise Ka-27, pro radarové hlídkování K-31 a dále budou na palubě helikoptéry Z8 a Z9). Loď je vybavena konvenčním pohonem a skokanským můstkem. Nemůže proto soupeřit s novými letadlovými loděmi US Navy na jaderný pohon, které budou mít elektromagnetické katapulty, díky nimž budou moci z paluby letadlových lodí startovat prakticky jakákoliv letadla.

Obranné systémy tvoří trojice zbraňových systémů blízké ochrany typ 1130, 30 mm kanóny proti protilodním řízeným střelám a trojice protiletadlových raketových komplexů FL 3000 N. Dále má loď vrhače hlubinných pum a klamných cílů.

Liao-ning je určena jako výcvikové plavidlo pro další posádky letadlových lodí. Čína totiž plánuje do roku 2025 postavit celkem šest letadlových lodí, z toho dvě na jaderný pohon. Konstrukčně mají vycházet z Liao-ning, ale mají být vybaveny novější elektronikou a technikou.

Stávající letadlová loď ve sporných oblastech Jihočínského moře tak působí jen jako papírový tygr. Námořní skupina lodí v čele s Liao-ning by ve střetu se svazy letadlových lodí US Navy byla nejspíš rychle zničena, za předpokladu, že svazy letadlových lodí US Navy neohrozí hypersonické balistické střely Donfeng 21D (rychlost mach 10 a dolet 3000 km), které se mají podle čínských médií stát zabijáky letadlových lodí.

I když Čína staví další letadlové lodě, tak stále bude mít do budoucna jednu velkou nevýhodu. Budou ji oproti hlavnímu oponentovi US Navy chybět desítky let zkušeností vývoje a provozu letadlových lodí.