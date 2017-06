Čtečka otisků prstů v klávesnici? Přesně to přináší Microsoft Modern Keyboard

Windows 10 má poměrně hodně možností, kterými vás přihlásí do systému. Od hesla a pinu k Windows Hello, které podporuje i čtečky otisků prstů. Problém je, že když máte stolní počítač, neexistuje rozumná možnost připojení externí čtečky a pokud ano, je takové řešení drahé.

Nyní Microsoft přišel s „Modern Keyboard“, klávesnicí, která by na první pohled mohla připomínat nějakou klávesnici od Applu v šedé barvě, nicméně má jednu zajímavou vlastnost. Má dedikované tlačítko, které když stisknete, Windows Hello vás přihlásí do systému. Pro tuto funkci integroval Redmond do tlačítka čtečku otisků prstů.

Klávesnice skrývá více možností, jak ji připojit k počítači. Buď můžete použít Bluetooth a fungovat bezdrátově nebo lze propojit klávesnici s počítačem kabelem. V klávesnici se nacházejí dvě baterie typu AAA. Ve specifikaci klávesnice je ještě jedna zajímavá věc, a tou je chybějící podpora Windows 7, se kterými už u nového hardwaru Microsoft nejspíše nepočítá.

Na Microsoft Store je klávesnice už k předobjednání za $129, v přepočtu nějakých 3750 Kč s daní. Česká cena není ještě známá, ale co si budeme namlouvat: za takřka 4 tisíce je v našich končinách tato klávesnice téměř neprodejná, přestože se jedná o zajímavou inovaci.