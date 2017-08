Cuphead, hra po vzoru starých Disneyovek, je ódou na klasické plošinovky

Úspěšné Horizon: Zero Dawn ohlašuje své pokračování v datadisku The Frozen Wilds

Úspěšné Horizon: Zero Dawn ohlašuje své pokračování v datadisku The Frozen Wilds Jáchym Flídr 06/14/2017 15:30:00 Před pár měsíci vyšlo jedno z aktuálně nejlepších akčních RPG s otevřeným světem, Horizon: Zero Dawn. Titul si zakládal na precizně sepsaném příběhu, nádherné grafice a chytlavých mechanikách. Těšme se na pokračování. http://cdr.cz/sites/default/files/horizon-frozen-wilds-e3-2017.png