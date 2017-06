Déjà vu? Electronic Arts opět rozdává Medal of Honor: Pacific Assault

První dojmy z nového Need For Speed: Payback. Přiveze tuning i působivý příběh? Michal Pospíchal 06/11/2017 16:40:00 Need For Speed: Payback přezulo pneumatiky a vrací se ve velkém stylu. Hráčům na zlatém podnose přiveze to, po čem toužili už mnoho let. Vrací se úpravy vozů, revoluce má přijít s novým herním modelem doplněným o důležitější příběh. http://cdr.cz/sites/default/files/nfs-payback-e317.png