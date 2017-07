Diablo 3 přivítal staronovou postavu Necromancera. Jak se hraje?

Nemá si cenu nic nalhávat. Pokud jste alespoň částečnými fanoušky obrovsky úspěšné série Diablo, pak jste pravděpodobně o chystaném návratu jedné z nejoblíbenějších tříd slyšeli. Herní komunita byla do poslední chvíle plná očekávání, ale také kontroverzí ohledně toho, zda se vývojáři z Blizzardu trefili při výběru nové postavy do gusta většiny. V konečném důsledku je však podstatné to, že se nostalgicky zavděčili. A jaká nová třída je?

Ve zkratce… osvěžující. A to zejména z důvodu možnosti (konečně) prozkoumávat úplně nové skilly a experimentování s nimi.

Necromancerovi schopnosti se vesměs točí okolo oživování všeho možného i nemožného, manipulace s těly protivníků ve snaze přímo útočit či získávat pro sebe výhody a v neposlední řadě rovněž v sesílání různých kleteb s cílem co nejvíce oslabit nepřátele a ideálně při tom ještě pomoci sám sobě.

Zdá se Vám to povědomé? Pokud ano, máte částečně pravdu. Jedna velmi podobná postava totiž už v Diablu 3 je od počátku. Je jí Witch Doctor a nelze zastírat, že hraní za Necromancera si je v mnohém podobné. Zejména stylem, dynamikou a jakýmsi celkovým vyzněním.

Tak či tak je však Patch 2.6.0 s podtitulem Rise of the Necromancer velmi bohatým a záživným přídavkem, a lze tak s klidem v duši jeho pořízení doporučit. Bohužel čtete správně, „pořízení“. Blizzard je doma v zemi s rozvinutou tržní ekonomikou a slova jako „charita“ nebo „poděkování fanouškům za stálou přízeň“ bohužel nemá ještě plně implementována v korporátním slovníku.

Připravte si tedy ekvivalent bezmála 15 Euro, pokud v následujících dnech a týdnech hodláte v těle jednoho z Rathmovo kněžích, se sáhodlouhou kosou v ruce a s armádou poslušných a oddaných kostlivců za zády, v Sanctuary opětovně nastolit rovnováhu.