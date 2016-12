DOOM 4 byl zrušen, protože připomínal Call of Duty

Nedávný DOOM byl senzačním přírůstkem do herní branže. Hráči byl milován, obchody prodáván, recenzemi opěvován. I v naší redakci jsme titulu málem udělili absolutní hodnocení, nebýt slabého multiplayeru. Než se však studio vydalo cestou remaku, byla podoba nového DOOMu zcela jiná.

DOOM 4 byl přesunut z planety Mars do naší domoviny, planety Země, za přítomnosti démonické invaze. Už změna prostředí hře údajně neprospěla, jelikož se vytratilo démonické ztvárnění cizáckého pekla. Přestože záznamy tehdejšího pojetí se nikdy nedostaly na veřejnost, lze si živě představit, jak by zelená příroda mohla jinak rudému titulu uškodit.

Série DOOM je navíc proslulá svojí rychlou a zběsilou akcí, kde se hráč nikterak nezastavuje a řeže hlava nehlava každou nestvůru. Herní mechaniky byly však pro čtvrtý díl drasticky jiné, jelikož měl titul nabízet krycí systém. Dávka adrenalinu tedy byla výrazně zpomalena ve prospěch taktizování. Titul tak nesl značku spíše jen v názvu než v herním zážitku.

Odklon od série si uvědomili i samotní vývojáři. Původní plán bylo se přiblížit novému táboru fanoušků, čerpáním z úspěchu Call of Duty her, přidáním naskriptovaných scén a zdůrazněním příběhu. Srovnání zašlo až za takové hranice, že hře přezdíval i samotný herní režiséri Call of Doom.

DOOM 4 byl následkem vývoje zrušen a id Software se přesunulo k tvorbě jiného pojetí. Namísto pokračování se ale studio vydalo cestou remaku, který silně čerpal z kořenů. Tento krok se nakonec ukázal být tím správným, staronový DOOM si nakonec vysloužil skvělá hodnocení i prodeje.