Dusk poutá na hororové výjevy, heavy metal a hlavně devadesátkovou akci

Dusk je FPS, který vyvíjí David Szymanski, tvůrce, jehož portfolio čítá psychologické hororové adventurní walking simulátory (ach ta žánrová květnatost) The Music Machine, Fingerbones, A Wolf in Autumn a The Moon Sliver. Dusk sice zachovává hororovou složku, ale celá formule se výrazně odkloňuje od dosavadní tvorby nadaného freelancera.

Design nepřátel a prostředí lze přirovnat k Blood - kultisté, posedlé potvory z podsvětí a krajina, jejíž screenshot by nevyčníval na albech death-doomových metalových kapel. Grafická stránka naproti tomu cílí na co nejvěrnější podobnost s prvním Quakem a jeho klony.

David se s hratelností vůbec nemazlí... vlastně naopak, vymazlil ji až moc. Půjde o festival vyhřezlých vnitřností a končetin oddělených od torz lidské i zvířecí stavby. To vše při sprintech, které Doomguye degradují na úroveň suchozemské želvy. Každý svého gusta pán.

Staré střílečky imituje Dusk i v epizodické struktuře. Dohromady na hráče čeká 33 úrovní k vyklizení. Pokud někoho neoslovilo Strafe (a že těch lidí nebylo málo), toto je možná vstupenka k autentickému zážitku zlatého věku stříleček.

Szymanski se neztratí ani na poli tvorby hudby. Jeho skladatelský um mohou lidé ocenit nejenom ve hrách jmenovaných v prvním odstavci, ale svůj talent propůjčil i hře Proteus. Doufejme, že vyjde ze své zóny komfortu ambientu, smyčců a klavíru a přinese hutně zkreslené podladěné kytary. Pokud hudba v traileru nastiňuje podobu hudby ve finálním produktu... netřeba se ničeho bát.

Konec traileru uzavírá oznámení o ukázce multiplayeru na letošním QuakeConu. Dusk by měl vyjít ještě letos pro PC.

P.S.: David Szymanski je též spisovatel, ale to asi není pro hru tohoto rázu příliš důležité...