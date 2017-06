Echodyne představil nový MESA radar pro autonomní vozidla, armádu i letectví

Výhodou tohoto radaru je, že nemá pohyblivé součástky, a hodí se tak pro autonomní vozy (Tesla, Google apod.), v letectví nebo pro armádní účely. Účelem takového zařízení je radarová detekce objektů, kdy radar je schopen zajistit maximální výkon v požadovaném směru detekce a minimální vyzařovaný výkon ve všech ostatních směrech. Jedná se o miniaturní mnohosvazkovou anténní soustavu.

Fi. Echodyne je čistě soukromá firma štědře sponzorovaná ze soukromých zdrojů osob a finančních institucí jako např. Bill Gates, NEA co., Madrona Venture Group, Vulcan Capital, Lux Capital, The Kresge Foundation a další. Hlavní sídlo má ve městě Bellevue, stát Washington, USA. Desítky milionů dolarů, které byly investovány do vývoje se bezpochyby rychle vrátí.

V současnosti fi. Velodyne nabízí jeden typ MESA radaru s označením MESA-DAA. Jeho dosah je až 3.4km, malé letadlo (Cesna 140) je možné detekovat na vzdálenost 2km, malý letecký dron – kvadrokoptéru na 750m a malého ptáka na cca 200m. To jsou hodnoty, díky kterým je možné bezpečně navigovat např. letecký dron bezpečně a s velkou přesností.

Radar poskytuje detekci objektů v poli o rozsahu ±60° horizontálně a ±40° vertikálně. Rozlišení je ±1° horizontálně a ±3° vertikálně a 3.5metru je přesnost měření vzdálenosti detekovaného objektu. Pracovní frekvence je 24.55GHz. Je možné také spojit více radarových jednotek MESA-DAA a získat tak větší rozsah detekce.

V případě osazení 3-4 takových radarů na auto nebo autobus je možné pokrýt celé okolí v úhlu 360°. Radarový scanner má malé rozměry 18.7cm x 12.1cm x 4cm a váží cca 800 gramů i s chladičem. Napájení je +9 až +28V, spotřeba cca 35W, pracovní teplota okolí -40°C do +75°C. Krytí IP68. Jedná se tedy o standardní průmyslové zařízení. K dispozici je kompletní programátorské API a StarterKit označený jako MESA Developper’s Kit.

MESA-DAA Radar MESA-X-EVU Evaluation Unit

Asi nemá smysl nějak rozebírat, že by bylo skvělé mít takovéto zařízení k dispozici pro vývoj na některých universitách v ČR. Prozatím má radar k dispozici např. Dukova Universita resp. University of California v San Diegu, ve svém Metamaterial Commercialization Center, což je speciální centrum zřízené pro vývoj a výzkum a komercionalizaci vysoce inovativních technologických zařízení především v oblasti akustiky a elektromagnetických systémů.