RELOAD - Karetní klenot Etherlords 2 je 15 let starým Hearthstonem

Videoherní průmysl obecně trpí mizivým množstvím her karetního typu. Velmi dlouho se dal nedostatek přisuzovat tomu, že nejsou určeny pro masové publikum a mainstreamového hráče. Až před pár lety se toto stigma podařilo porazit Hearthstonu. Ovšem v dobách, kdy frčely LAN párty a internet v domácnostech ještě bzučel telefonním připojením, to byly Etherlords 2, které zahnaly choutky hráčů chtějících karetní utkání na monitor svých počítačů.

Lidé ze studia Nival Interactive vytvořili na základě upravených pravidel karetní hry Magic: The Gathering titul, který kombinuje žánry real-time a tahové strategie a do krásně graficky zpracovaného světa zasadili dokonce i slušný příběh.

Karetní série Magic: The Gathering je populární po celém světě již nějaký ten pátek, a tak není divu, že se vývojáři často snažili převést tento lukrativní výtvor do virtuálního prostředí. Ostatně, v současné době pravidelně vychází Duels of the Planewalkers, oficiální MTG titul, se všemi převedenými pravidly a kartami. Ta je ovšem čistě duelová hra bez zajímavého grafického zpracování a navíc je zaměřená prakticky čistě na hráče klasických karet Magic, takže do tématu nezasvěcení si příliš nezahrají.

V tom se Etherlords významně liší, a tak, ač jim byl Magic inspirací, vydali Nival Interactive v roce 2001 první díl. Vzhledem k tristnímu množství pořádných karetních videoher zaznamenali pochopitelně úspěch a o rok později následovali podobnou dvojku, která jádro zachovala a detaily pozvedla.

Čtyři rasy, čtyři chutě na ether

Ve světě Etherlords se nám představují čtyři hratelné rasy – Vitalové, Chaos, Syntéza a Kinetové. Ty mezi sebou vedou nesmiřitelnou, dlouho trvající válku, kterou, mimo jiné, zapříčinila po celém světě roztroušená látka zvaná Ether. V rámci gameplaye to však není samozřejmě nic jiného, než jen obyčejná mana či energie, která se používá v soubojích.

Kampaň se dá projít za každou rasu zvlášť, přičemž na konci dějství vám přibude ještě jedna bonusová část uzavírající celý příběh, ve které hrajete za postavu, jež kombinuje techniky a kouzla všech ras. Je tedy správně over-powered a samozřejmě nedostupná v on-line duelech, o kterých si řekneme později. Jaký je její úkol a odkud se vzala prozrazovat nebudeme, ale celé vyprávění se zde pěkně prolíná a nudit se tedy u singleplayer kampaně rozhodně nebudete.

Hrajeme si na Heroes

Do světa jste vrženi jako jeden ze čtyř hrdinů, podle toho, jakou rasu si vyberete. Již na první pohled uvidíte jasnou podobnost s jinou hrou – Heroes of Might & Magic. Procházíte se otevřeným světem, sbíráte suroviny potřebné k nákupu nových karet a potkáváte různá stvoření, která musíte porazit, aby vám bylo umožněno projít dál.

Po cestě narazíte také na mnohé svatyně či artefakty, které vám různými způsoby zrychlí postup či vylepší vaše bojové schopnosti. Jak postupujete dál v příběhu, kromě neutrálních příšer narážíte také na hrdiny dalších ras, které je výrazně těžší překonat, ale po jejich porážce vás hra většinou patřičně odmění novou kartou, nebo přinejmenším pokračováním vyprávění.

Další doménou kampaně jsou také obchody – zde si můžete za nasbírané suroviny pořídit nové karty, které jsou nejdůležitější složkou soubojů. Suroviny jsou trojího druhu a po světě jsou roztříštěny podle vzácnosti, takže si občas musíte opravdu rozmyslet, do jaké karty chcete své zdroje investovat. Řešením pro vaši prázdnou kapsu mohou být do jisté míry doly, které vám po obsazení pravidelně dodávají jejich obsah. Není to ale žádné převratné množství, a tak se ve většině případů musíte spolehnout na pečlivé prozkoumávání mapy a hledání skrytých pokladů.

Jeden na jednoho, mano a mano

Nejdůležitější součástí hry jsou však přeci jen souboje. Po započetí duelu se ocitáme na bojišti, kde proti sobě stojí dva hrdinové – ti se však soubojů nezúčastní. Vaše postava totiž funguje jako vlastní avatar, takže používá pouze kouzla, která sami zvolíte. Má ale určitý počet životů, o které nesmí přijít, takže si nesmíte jednotky nepřítele pustit k tělu.

Každá rasa má úplně jiné karty, které může používat, takže se nemusíte bát, že by byla nouze o taktiky. Pravidla jsou jednoduchá – klání je rozděleno na tahy, přičemž v každém kole se vám navyšuje zásoba etherových proudů, čili many. Na začátku tahu se počet proudů vždy rovná počtu etheru, který můžete spotřebovat. Po vyčerpání zásoby etheru o proudy nepřicházíte, v dalším kole se vám hodnoty opět dorovnají.

Každý z hrdinů má k dispozici předem vybraný balíček karet, které si náhodně tahá do své ruky. Na začátku hry máte k dispozici pouze základní karty, postupně však získáváte další a další, takže si můžete herní styl přizpůsobit podle svých představ. Karty se dělí do několika kategorií, jako jsou například očarování, vyvolávací karty, čarodějnictví a podobně. Ač se dá hrát samozřejmě i bez nestvůr, je to spíše neobvyklá taktika a základním prostředkem se pro vás tedy stává karta vyvolávací.

Vyvolané jednotky jsou tedy ve většině případů základní složkou vašich balíčků. Každá rasa má k dispozici své pod-rasy, které se dále dělí. Vitalové mají například k dispozici Treanty či Sršně, Kineti nabídnou Aviaky či Draky. Každá jednotka má specifické vlastnosti a schopnosti a její bojový um je určen dvěma čísly nad hlavou, hodnotou síly a hodnotou obrany. Ve chvíli, kdy oponent vyšle svou jednotku zaútočit, můžete jej za využití té své blokovat a naopak. Zde funguje jednoduchá matematika - pokud má nepřátelská útočící jednotka větší sílu, než má vaše obranu, stvůra pod vaším velením padá mrtvá k zemi.

Když k tomu všemu připočteme ještě obrovské množství různých podpůrných karet, jako například zvýšení síly či obrany, první úder, ba dokonce plošná kouzla, strategií, jak vyhrát souboj, je opravdu mnoho. Vlastnosti karet se navíc dají vylepšit i určitou specializací daného hrdiny – ty získáváte jako odměny za vyhrané souboje nebo postupem ve hře.

Trápení mozku on-line

Kampaní hra však nekončí. I když budete mít hru jednoho hráče prolezlou křížem krážem, stále je tu možnost on-line hraní, kde můžete vyzvat své kamarády na duel. V multiplayeru odpadá RPG strategická část a přesouváme se pouze do soubojových arén, kde si můžete libovolně tvořit balíčky a pak je použít proti ostatním hráčům. Každá rasa má přístup ke všem svým kartám, jediné omezení zde představuje předem daná hranice surovin, kterou nelze přesáhnout.

Všechny vámi vytvořené karetní sety si navíc můžete ukládat a později upravovat. Výhodou a zároveň nevýhodou je to, že při vybírání balíčku nevidíte, co si vybírá váš oponent. I když je díky tomu každý souboj jiný a taktiku musíte upravovat až při samotném duelu, ve hře je bohužel přítomen faktor protikladů, tedy kámen-nůžky-papír. Občas proti sobě dostanete balíček, který prostě s vašimi kartami, proti jiným hráčům skvělými, nemůžete vyhrát. Ač má hra jen velmi málo nedostatků, tenhle na hratelnosti razantně ubírá, i přesto jsou však Etherlods 2 více než vhodný titul na lan-párty a hraní s přáteli dlouho do noci.

Pokud máte rádi karetní hry a tahové strategie, je pro vás Etherlords 2 jako stvořené. Titul, který v sobě kombinuje to nejlepší z Heroes of Might & Magic a z karetní hry Magic: The Gathering je ale vhodný pro každého, kdo holduje strategiím a RPG titulům a shání hru, která by mu i po přehrání vydržela dlouhou dobu. Vstupte do světa Etherlords a zažijte epický, atmosférický příběh, skvělou hratelnost a vynikající multiplayer.