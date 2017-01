Fanoušek vyvíjí remake první Mafie do Unreal Engine 4. Nabízí hratelnou ukázku

Před nedávném vypustil nepříliš známý moder s uživatelskou přezdívkou AmitSh ukázku ze svého připravovaného projektu – remake první Mafia; české hry, která si vysloužila obdiv po celém světě.

Ukázka představuje Salieriho bar pod možnostmi Unreal Engine 4. Detaily jsou impozantní a s přehledem převyšují vizuální stránku aktuální Mafia 3. Musí se vzít ovšem v potaz, že se jedná o malý prostor, s nulovou akcí a absencí jakýchkoliv postav či efektů. Výsledná hra by si vysloužila diametrálně větší péči a výkon.

Vzhledem k tomu, že se k předělávce první Mafia oficiálně nikdo nechystá, rozhodl se AmitSh této příležitosti chopit sám. Pod svým videem vyzývá fanoušky k zapojení do projektu, jelikož shání profesionální pomoc, od vývojářů, přes grafiky až po 3D designery. První reakce, s podobnými ambicemi a dokonce ukázkami, už si získal.

S trochou štěstí by si jeho snahy mohlo všimnout pár schopných lidí; s větším štěstí samotné 2K Games; s trochou smůly by se moder naopak mohl dostat do křížku se zákonem. Fanouškovské projekty často stojí a padají na benevolenci vydavatele oficiálního titulu – některé strany tyto pokusy vítají s otevřenou náručí a nijak nezasahují, druzí zaráží podobné projekty do země při první příležitosti, viz LucasArts.

Společně s ukázkou ze hry vypustil moder hratelnou verzi, kterou je možné stáhnout z komunitních stránek MafiaMods, sdružující podobné modifikace.