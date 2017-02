GoG spustil zamilované slevy, staré i nové hry teď seženete i s 90% slevou

Svátek všech zamilovaných je minulostí, s digitální distribuční sítí GoG.com ovšem potrvá ještě několik dní. Právě na Valentýna tento server hráčům ukázal, že je má skutečně rád a zlevnil přes sedmdesátku naprosto luxusních titulů. Nutno připomenout, že bez jakékoliv DRM ochrany.

Tentokrát ovšem nestřílí od boku, ve slevách se objevily hry, které si uživatelé GoGu nejčastěji vložili na svůj wishlist, tedy seznam přání. Tuhle službičku provozovatelé sítě odkoukali od Steamu, jak vidno s ní ale dokážou mnohem lépe pracovat.

Tituly, které chtějí hráči nejvíce, teď na GoGu seženete i za polovinu. A to je luxusní valentýnský dárek, ať už sólujete, nebo hrajete týmově (rozumějte, nejste single). Po dobu trvání slev některé hry drží slevu stabilně, jiné jsou časově omezené, a proto se vyplatí web průběžně sledovat. V případě těch, které tedy běhají v časové rotaci, se totiž můžete dočkat slevy i 90 %, a to už vaše peněženka určitě ocení.

Na seznamu nejoblíbenějších her uživatelů GoG.com, a tedy takových, které jsou aktuálně ve slevě, nechybí třeba třetí Zaklínač za polovic, Banished za 5 euro, nebo starší záležitosti SWAT 4, SimCity 3000, Caesar IV, Heroes of Might and Magic 3 v kompletní edici, Firewatch, System Shock 2 za hubičku a obrovská škála dalších.

Dlouho se nerozmýšlejte, "Love Sale", jak GoG akci tematicky nazval, končí v pondělí 20. února, za tu dobu si můžete nasbírat pěknou řádku her. Pokud se v rychlých akcích nečekaně objeví nějaký líbivý titul, neváhejte na něj již tradičně upozornit v naší diskusi.