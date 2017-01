Google spouští první instantní aplikace bez nutnosti instalace

Zjednodušeně by se dalo říci, že díky Instant Apps můžete danou aplikaci používat, aniž byste si ji museli stahovat do svého zařízení. Skvěle se to hodí v případech, že si chcete nějakou aplikaci jen otestovat, případně ji potřebujete pouze jednorázově.

Kliknutím na příslušnou URL se spustí rozhraní, kopírující prostředí dané aplikace. Systém se podobá systému instantních článků (Instant Articles), které Google i Facebook spustily před několika lety.

Google odhalil Instant Apps poprvé v květnu loňského roku a při jejich představení bylo vysloveně zmíněno, že jsou vydány pro chvíle, kdy nemáte v plánu danou aplikaci používat opakovaně. V praxi to vypadá tak, že aplikaci spustíte, použijete, a po jejím ukončení už ji ve svém zařízení nenajdete.

Jedná se o "zmenšené" verze aplikací pro zařízení s operačním systémem Android, rozdělené na části stanovené podmínkami Googlu. Mobilní telefon stáhne pouze část kódu nezbytného pro vykonání požadované akce. Po zavření aplikace se těchto nepotřebných souborů zbaví.

V současné chvíli mají uživatelé možnost vyzkoušet si jen omezený počet aplikací. Cílem současného provozu Instant Apps je především sběr zpětných vazeb, než se působnost služby a jejího zastoupení rozšíří.

Na Instant Apps s Googlem zpočátku spolupracovaly společnosti Buzzfeed, B&H Photo Video, Medium, Hotel Tonight, Zumper a Disney. Z tohoto seznamu zůstal mezi spolupracujícími pouze BuzzFeed, podle Googlu mají ale o službu zájem tisíce vývojářů.

V květnu loňského roku Google slíbil, že plnohodnotného spuštění funkce se dočkáme koncem roku 2016, nyní prohlašuje, že se na Instant Apps můžeme těšit v horizontu následujících několika měsíců.