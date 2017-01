Hackeři napadli eSportovou organizaci, unikly soukromé údaje 1.5 milionu hráčům

ESports Entertainment Association, nejvíce známá pro své zapojení do progamingové scény Counter Strike, nedávno potvrdila, že došlo k prolomení jejich softwarové bezpečnosti, jehož důsledkem bylo uniknutí podrobností k více než milionu uživatelských účtů.

Za únik je zodpovědný doposud neznámý hacker, který si chtěl k Vánocům nadělit sto tisíc dolarů na úkor ESEA. Po získaní uživatelských informací vyzval firmu k vyplacení výkupného výměnou za nezveřejnění ukradených dat. Organizace se odmítla nechat vydírat a výzvu odmítla.

Mezi uniklými záznamy jsou kromě jména a příjmení i údaje o bydlišti, státě, datumu narození, telefonním čísle a přirozeně i hesla a odpovědi na bezpečnostní otázku. ESEA na svém blogu vysvětluje podrobnosti incidentu a vyzývá všechny zasažené, aby si co nejdříve změnili hesla u účtů na jiných sítích, kde používali stejná hesla, tedy ta kompromitovaná.

"Za incident se omlouváme, je naší odpovědností udělat vše možné, abychom ochránili data našich uživatelů. Budeme pokračovat ve spolupráci s našimi vývojáři i nezávislými bezpečnostními experty, abychom vylepšili naše zabezpečení a budeme do budoucna investovat do posílení infrastruktury ESEA," ujišťuje organizace.

ESEA již údajně kontaktovala americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a bude aktivně spolupracovat na dopadení pachatele.

Zároveň to není poprvé, co se ESEA dostala do bezpečnostních potíží. V roce 2013 jeden ze zdivočelých programátorů propašoval malware do anti-cheat klienta. Ten na počítačích nic netušících hráčů tiše těžil bitcoiny, které poté šly přímo programátorovi do kapsy.