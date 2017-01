Hraní na Macu nebo staré kraksně s ultra detaily? Nvidia ohlašuje novou službu

GeForce Now je služba, se kterou až doposud bylo možné využívat zařízení Nvidia Shield ke hraní náročných počítačových her. Díky slibnému konceptu to však nebylo zařízení, které by se staralo o vizuální stránku, ale servery Nvidie s dostatečným výpočetním výkonem. Handheld pouze přijímal streamované video a odesílal příkazy.

Novou iteraci služby ohlásila Nvidia na proběhlém CES 2017. Osvědčený koncept se nyní snaží protlačit i na běžné počítače, kde by měl posloužit zejména hráčům, kteří nemají k dispozici výkonný nebo kompatibilní počítač. Díky tomu bude možné hrát i na starých strojích, noteboocích nebo na operačních systémech od Applu.

Myšlenka streamovaných her se může jevit jako nepříjemný zážitek, doprovázený nejen input lagem. Za uplynulé dva roky, během kterých byla služba dostupná, si však uživatelé její přínosy vychvalovali.

Na přenosném zařízení Nvidia Shield fungovalo GeForce Now drobet jinak, než tomu bude na běžných počítačích. Doposud se jednalo o službu s měsíčním předplatným ve výši osmi dolarů, za které dostal hráč jako bonus přístup k bohatému sortimentu her – vyjma nejnovějších titulů. Jednalo se tak zároveň o platformu, na které si hráč mohl vybírat tituly dle libosti.

GeForce Now na počítačích však nebude doprovázeno nabídkou titulů, které si tak bude muset hráč shánět sám. Nabízí se však napojení na účet spjatý s distribučními platformami Steam a Origin. Oproti tomu bude zrušeno měsíční předplatné, a namísto toho zavedeno účtování odvíjející se od využitého času.

Ve výsledku se tedy bude jednat o službu, na které si hráč bude moci pronajmout pouze výpočetní výkon. Nvidia slibuje dvě možnosti – servery jedoucí na GTX 1060 a GTX 1080. Cena za výkonnější servery bude zpravidla dražší.

Každá minuta strávená hraním bude čerpat hráčův kredit. V případě GTX 1060 by se mělo jednat o dva kredity za minutu, v případě GTX 1080 o čtyři kredity za minutu. Cena balíčku 2500 kreditů by měla vyjít na 25 dolarů. V přepočtu by tak mělo stát hraní na GTX 1060 po dobu 20 hodin okolo 25 dolarů, v případě GTX 1080 poloviční dobu.

Využití si už každý musí finančně spočítat sám. Grafická karta s čipem GeForce GTX1060 vyjde za aktuální cenu okolo 8 tisíc korun, což by mělo v ceníku služby znamenat až 250 hodin herního času. Služba je tak přínosná zejména pro uživatele, kteří hrají pouze příležitostně, a nehodlají tak investovat kvůli pár titulům ročně do výkonných komponent.