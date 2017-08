Hratelnost Biomutant kombinuje kung-fu a filmy Johna Woo [VIDEO]

Rise of Nations: Extended Edition dorazí do Windows Store

Rise of Nations: Extended Edition dorazí do Windows Store pavel-strobl 08/22/2017 11:00:00 Jedna z nejslavnějších Microsoftích strategií, Rise of Nations, si ve svém remasteru už docela dlouho hoví na Steamu, kde jej můžete samozřejmě i koupit. Nyní se však objeví i ve Windows Store. http://cdr.cz/sites/default/files/rise-of-nations-gc17.png

První záběry z remasterovaného prvního Age of Empires jsou venku! Jáchym Flídr 08/24/2017 11:30:00 Doposud jsme mohli klidnit své nostalgické výjevy pouze u upoutávek tvrdících, že se první Age of Empires z předchozího tisíciletí vrátí na naše obrazovky. V akci jsme si mohli titul představit jen skrze snímky. Nyní přichází na řadu celistvé záběry ze hry. http://cdr.cz/sites/default/files/age-of-empires-gc17.png

V Shadow of War si ochočíte wyvernu, trolla nebo smečku caragorů Michal Klacik 08/22/2017 11:00:00 Shadow of War přijde s mnoha vylepšeními původní zábavné receptury prvního dílu. Nějaké převratné novinky rozhodně neočekáváme, ale dotažení šrubků původních mechanik a nový obsah určitě. Vývojáři nás ujišťují, že ovládání zvířat překoná naše očekávání. http://cdr.cz/sites/default/files/shadow-of-mordor-gc17.png