Chystaný reboot českého Posla smrti v prvních záběrech ze hry. Známe HW nároky

Původně česká hororová adventura Posel smrti z roku 2003 si vysloužila i dvojici pokračování, kterých se už zhostilo zahraniční vývojářské studio Cranberry Production. Rebootu prvního dílu má nyní na starosti společnost KING Art Games ve spolupráci s vydavatelem THQ Nordic. Na letošní GamesCom si přichystala první záběry ze hry, které představily v rozhovoru se zahraničním magazínem IGN.

Producent hry, Martin Kreuch, v rozhovoru přiblížil některé detaily, které odlišují předělávku od své předlohy. První změnou je přerod tradičních klikacích adventur do akčnějšího stylu, který byl popularizován společností Telltale Games a jejich hrami The Walking Dead, The Wolf Among Us, Game of Thrones, Tales from Borderlands a Back to the Future.

Společně s přechodem na jiné odvětví téhož žánru souvisí i změna kamery, která už nyní nesnímá staticky celou plochu, ale věnuje se více kinematografického pojetí. Střídá záběry mezi postavami dle vývoje dialogu a reaguje lépe na zajímavější detaily. V akčnějších pasážích máme očekávat QTE systém.

Oproti původní hře se mění i koncept rozhovorů, kdy má hráč nově na výběr z více možností odpovědí. Příběh hry zůstává v základu stejný, nedočkáme se ani různých konců; i přesto budou mít různé odpovědi lehký dopad na vývoj hry, respektive její hádanky.

Hráčova rozhodnutí ovlivní cestu, kterou bude možné jednotlivé hádanky rozluštit. Kupříkladu, pokud si pohněváte komorníka, nedá vám klíč do některého pokoje, a vy tak budete muset najít alternativní způsob, jak se dovnitř dostat.

Oficiální stránky hry byly rovněž aktualizovány, a vypisují hardwarové a systémové nároky.

Minimální požadavky

Procesor : Intel Q9650 / AMD Phenom II X4 940

: Intel Q9650 / AMD Phenom II X4 940 Grafická karta : GeForce GTX660 / Radeon 7870 - 2GB VRAM

: GeForce GTX660 / Radeon 7870 - 2GB VRAM DirectX : Version 11

: Version 11 Paměť RAM : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Operační systém : Window 7, 8, 8.1, 10 (64bit)

: Window 7, 8, 8.1, 10 (64bit) Volné místo na HDD: 11 GB

Doporučené požadavky