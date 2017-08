KLDR se blíží k vyvinutí jaderné zbraně schopné zasáhnout velká města v USA

Severní Korea v posledních týdnech pravidelně hrozí USA jaderným útokem. Ať už je to třeba na ostrov Guam (na kterém se nalézá vojenská základna USA), Aljaška nebo nějaké větší město nacházející se na západním pobřeží USA.

Jaká je ale skutečnost? Podle slov odborníků z USA na tuto problematiku ještě musí Severní Korea vyřešit dva kroky k úspěšnému vývoji jaderné zbraně, která bude moci ohrozit USA. Prvním krokem je miniaturizace hlavice pro rakety schopné udeřit na USA a druhým krokem pak je vyřešit odolnost hlavic ve fázi opětovného vstupu do atmosféry.

Co se týče miniaturizace, tak Severní Korea by již měla být velmi blízko k ukončení cíle dostatečně malé a lehké atomové bomby, která se vejde do mezikontinentální balistické střely (ICBM) schopné zasáhnout západní pobřeží USA. Tohoto technologického milníku zřejmě dosáhne už příští rok. V roce 2019 pak bude mít zřejmě vyvinuty ICBM, které budou schopny zasáhnout i dále do vnitrozemí města jako je Denver nebo Chicago.

K tomu bude nutné vyvinout i ablativní štít pro bojové hlavice, které budou vysoce tepelně namáhány během sestupu atmosférou k cíli dopadu. Při opětovném vstupu do atmosféry letí hlavice k cíli rychlostí 6,5 km/s. Bez kvalitního tepelného štítu shoří.

Nicméně i když Severní Korea dokáže úspěšně vyřešit tyto dva kroky co ji dělí od jaderné zbraně, která by mohla ohrozit USA, tak zůstává otázka přesnosti zásahu. U států s moderními ICBM je přesnost zásahu udávána na 200 metrů. Přesnost severokorejských ICBM je odhadována na 3 až 5 km. I to ovšem na ničení větších měst stačí.

Režim Kim Čong-una má aktuálně k dispozici jaderné bomby se stejně ničivou silou jako byl jaderný výbuch v Hirošimě. Jaderných bomb nebo hlavic nebude mít režim v současnosti více než 20.

USA sice mají protiraketovou obranu schopnou ničit severokorejské ICBM, ale zatím testy probíhaly jen na modelových situacích založených na předem známých datech. Severokorejci by zřejmě na americké město nevypustili jen jednu raketu, ale hned tři nebo čtyři, aby se pojistili, že alespoň jedna zasáhne cíl. Otázka tedy je s jakou úspěšností by dokázala protiraketová obrana USA sestřelit více cílů. Některé z těchto cílů by mohly být i klamné hlavice.

Bude válka?

USA se nabízí tři řešení současné problematické situace ohledně Severní Koreje. Prvním řešením je změna režimu v Severní Koreji, což by vyžadovalo ze strany USA velkou kampaň kombinující letecké údery na Severní Koreu a zároveň zahájení pozemní ofenzívy proti Severu. Takováto varianta je ale málo pravděpodobná. Čína považuje Severní Koreu jako nárazníkové pásmo, před vojenským vlivem USA v regionu, a konflikt by hrozil přerůst v regulérní válku USA a Číny. Respektive Čína nikdy změnu režimu v Severní Koreji a zřizování nových vojenských základen USA na dobytém severokorejském území nedopustí.

Druhým řešením by byl preventivní vojenský úder (letecká kampaň) na zařízení v Severní Koreji spojená s výrobou jaderné bomby. Takovýto úder je ovšem diskutabilní. Tyto zařízení spojená s vývojem jaderných zbraní jsou totiž pevnosti ukryté hluboko v podzemí nebo skalních masívech. Bombardování konvenčními zbraněmi by je zřejmě moc nepoškodilo. USA by na jejich zničení musely použít taktické jaderné zbraně. Otázka je jak by reagovaly Čína a Rusko, kdyby USA začaly shazovat z letadel taktické jaderné pumy tak blízko hranic těchto dvou zemí.

Odplata severokorejské armády proti Jihokorejcům za preventivní úder USA by byla zřejmě nemilosrdná. Pokud by Severokorejci zaútočili na hlavní město Jižní Koreje Soul svým dělostřelectvem a použili granáty s kazetovou municí a chemické granáty s bojovým plynem, tak by v prvních hodinách odplaty se mohly vyšplhat oběti mezi jihokorejskými civilisty na několik set tisíc.

Třetím řešením je se smířit ze strany USA s tím, že se Severní Korea stane jadernou mocností, a pak si bude diktovat podmínky. Nechá se ovšem USA vydírat?

Teoreticky existuje i čtvrté řešení, a tím je, že nastane průlom v zákulisních jednáních mezi USA a Severní Koreou. Severní Korea se vzdá svého jaderného programu a dojde k uzavření mírové smlouvy mezi severem a jihem. Za to bude Severní Korea požadovat stažení amerických vojáků z Jižní Koreje. Takový scénář by se nejspíš líbil Číně a znamenal by oslabení pozic USA v regionu. Ze strany USA se zdá takovýto scénář nereálný.

USA si tedy bude muset v následujících měsících vybrat mezi horším scénář a ještě horším scénářem. Žádná varianta zřejmě nebude pro USA jednoduchá.