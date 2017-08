Kooperace v Hearthstone skutečností. Hra se dočká raidů

Rise of Nations: Extended Edition dorazí do Windows Store pavel-strobl 08/22/2017 11:00:00 Jedna z nejslavnějších Microsoftích strategií, Rise of Nations, si ve svém remasteru už docela dlouho hoví na Steamu, kde jej můžete samozřejmě i koupit. Nyní se však objeví i ve Windows Store. http://cdr.cz/sites/default/files/rise-of-nations-gc17.png

