Laserové dělo pro bombardéry B-52 je ve vývoji

Útočné a obranné laserové zbraně jsou pro potřeby stíhacích letounů a velkých nákladních letounů US Air Force vyvíjeny už pár let. Vědci z Air Force Research Laboratory (ARFL) se v rámci pětiletého programu SHIELD zaměřili na vývoj laserové zbraně (děla), která by ubránila bombardér B-52 před raketami vzduch-vzduch a země-vzduch.

Jak bude laserové dělo fungovat? US Air Force už v tom má poměrně jasno. Laserová děla by měla fungovat nejlépe v autonomním režimu, kdy by pilot se nemusel o nic starat a laserové dělo by samo pálilo na přilétávající hrozby. Laserové dělo by tudíž mělo mít schopnost v autonomním režimu sledovat a ničit nepřátelské rakety.

Jak fungují laserová děla - ukázka zničení rakety

Po lokalizaci nepřátelské střely dojde k uzamčení cíle a vypálení laserového paprsku, který kopíruje pohyb přilétávající rakety, dokud nedojde k její detonaci nebo k vyřazení jejích navigačních systémů. Dělo o výkonu 150 kW by mělo s přehledem stačit na vyřazení protiletadlových střel.

Laserové dělo s označením High Energy Laser (HEL) má za sebou už pozemní testy na raketové střelnici White Sands nacházející se v Novém Mexiku. Testování ve vzduchu by se mělo uskutečnit v roce 2021. Bombardéry B-52 by mohly začít být touto zbraní vybavovány od roku 2023.

Jak fungují laserová děla - ukázka zničení dronu a minometné střely

US Air Force plánuje, že v další dekádě 2020 až 2030 by mohly být laserovými zbraněmi vybaveny i letouny C-17 a C-130 a po příslušné miniaturizaci laserových děl pak i stíhačky F-15, F-16 nebo i stealth stroje F-35. Laserové dělo by mohl získat i speciální letoun palebné podpory AC-130.