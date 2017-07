Malování již nebude součástí Windows, přesune se do Store

Již v roce 1985 se ve Windows objevilo Malování. Tedy, v ten samý rok byl vydán samotný Windows 1.0, ale zajímavé je, že tehdy se jednalo o licencovaný program. To až ve verzi 3.0 se objevilo staré známé Malování, jak jej známe ještě z Windows Vista.

S Windows 7 přišla nová verze Malování, to se dochovalo až do dnešních desítek a v podstatě beze změny. To je už 8 let a s příchodem Creators Update Redmond připravil novou verzi, které má přídomek 3D. Takže můžeme dávat snímky obrazovek třeba na kvádr, kouli nebo třeba kočku.

Právě tento oblíbený nástroj pro ukládání screenshotů a umělců tvořících pixel art se chystá s nadcházejícím updatem Windows 10 Redmond zabít. Tedy ještě ne, přesune jej do Windows Store, kde mu budou poskytovány bezpečnostní aktualizace. Těžko říct, jak dlouho to Micorosoftu vydrží.

Z Windows 10 Fall Creators Update toho zmizí více. Například 3D Builder, ale ten v podstatě nahradilo Malování 3D, takže se jeho odstranění dá pochopit. Pokud by vám chyběl, bude stále ke stažení z Windows Store. Čtečka PDF souborů zmizí též, stejně jako zmizela obrazovka Start na stolních počítačích, funkce je integrována do Edge. Outlook Express, tedy jeho zbytky, budou také smazány. Microsoft v nové verzi zařízne i PowerShell 2.0 z dob Windows 7, takže všechny programy v něm napsané musí být přepsány do verze 5.0 a vyšší.