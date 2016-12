Mars One aktualizoval plány pro kolonizaci Marsu

Možná máte ještě v živé paměti úsilí společnosti Mars One. Cílem bylo dopravit několik týmů kolonistů k rudé planetě. Jeden takový tým se měl skládat ze dvou mužů a dvou žen, a na Mars měli být dopravování v dvouletých intervalech. To vše mělo být pojato jako reality show, tedy něco na způsob Big Brother.

Diváci by mohli sledovat let kolonistů k Marsu, jejich přistání a následně jejich životní osudy na povrchu planety. Jednalo se přitom o jednosměrný lístek na Mars. Mnohými byla tato mise označována jako smrt v přímém přenosu, a ne bezdůvodně. Podle odborníků z MIT, pokud budoucí kolonisté projektu Mars One ve zdraví přečkají let na Mars a přistání na planetě, tak stejně budou nejdéle do deseti týdnů od přistání mrtví.

V původním plánu bylo, že první tým kolonistů bude vyslán k Marsu v roce 2026. Plán ovšem počítal s tím, že Mars One bude mít dostatek peněz k financování této mise. Ty samozřejmě Mars One nemá, takže došlo k aktualizaci plánů kolonizace Marsu. První tým kolonistů podle nového rozvrhu poletí k Marsu o pět let později. Tedy až v roce 2031. Původní plán, že jejich osudy budeme moci sledovat jako reality show na internetu zůstává.

Takže aktualizace projektu Mars One zní následovně:

2022 – technologická demonstrace (bezpilotní), že Mars One je schopen vyslat přistávací modul na Mars

2024 – komunikační satelit odeslán k oběžné dráze Marsu

2026 – vyslán první rover (průzkumné vozítko), které vybere na Marsu vhodnou lokaci k postavení základny/kolonie pro první osadníky

2029 – vyslán druhý rover, který bude stavět základnu na Marsu + doprava materiálu, techniky a zásob, nutných pro vybudování a vybavení základny/kolonie pro první čtyři osadníky

2031 – první čtyři kolonisté se vydají na Mars (let potrvá sedm měsíců)

2032 – přistání prvních kolonistů na Marsu + doprava materiálu, techniky a zásob pro druhý tým kolonistů

2034 – přistání druhého týmu kolonistů na Marsu + doprava materiálu, techniky a zásob pro třetí tým kolonistů

No nechme se překvapit. Upřímně jsme zvědaví, jestli vůbec někdy vyšle Mars One k Marsu plánovanou demonstrační bezpilotní misi.