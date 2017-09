Microsoft navýšil limit zařízení, ale má to háček

Podívejte se, jak vypadá Spotify pro Xbox One pavel-strobl 08/09/2017 08:30:00 Spotify patří mezi nejznámější streamovací služby na světě, to bez pochyby. Jejich aplikaci spustíte na mnoha zařízeních, od Windows Phone po Playstation 4. A nyní už i na Xbox One. http://cdr.cz/sites/default/files/spotify.png

Podívejte se, jak vypadá Spotify pro Xbox One 9. 8. 2017 | pavel-strobl | diskuse (0) Spotify patří mezi nejznámější streamovací služby na světě, to bez pochyby. Jejich aplikaci spustíte na mnoha zařízeních, od Windows Phone po Playstation 4. A nyní už i na Xbox One.