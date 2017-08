Microsoft ukončuje prodej původního Xboxu One

E3 z roku 2013 přinesl dvě konzole, Xbox One a PS4. A kdo tehdy sledoval představení obou konzolí ví, že Sony si na Microsoftu pořádně smlsnul. Redmond původně novou konzoli poměrně hodně omezil, dokonce jste ani neměli mít možnost prodávat fyzické kopie her.

Nicméně, po třech letech od vydání Xboxu One vydal Microsoft jeho vylepšenou a zmenšenou verzi Xbox One S, který se doposud prodával po boku staršího modelu. Nicméně s uvedením modelu One X se v Redmondu rozhodli, že roli levnějšího modelu bude hrát „eSko“.

Krok je to logický, jelikož už nyní byl v podstatě starší model zbytečný. Je větší, těžší a má vyšší spotřebu. Navíc model One S podporuje i 4K Blu-ray média a má vestavěný adaptér. Zkrátka takový měl být Xbox One v roce 2013 a ne až 3 roky po vydání konzole. Rozdílů je hodně, tudíž váš odkážeme na samostatný článek z tehdejšího představení.

V USA už v Microsoft Store Xbox One neseženete, leda u místních prodejců. Podobně tomu je i v Anglii. Dá se předpokládat, že postupem času se vyprodá starší model i u nás, přičemž by mohlo výprodej doprovázet i snížení ceny.