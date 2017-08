Monster Hunter World má otravný tutoriál a líté boje s majestátními tvory

Monster Hunter World výrazně neustupuje od skalních principů značky. Základ stále tvoří lovení přerostlých oblud, které se nevzdají po pár secích mečem do končetin. Jeden takový tuhý souboj ukazuje i nový gameplay z GamesComu.

Nejprve by se mělo začít pozitivními věcmi. Hráč má za cíl sebrat vzorek ocasu pouštního monstra. Následuje dlouhý souboj, který narozdíl od jiných střetů nemá příliš propracovanou taktiku. Příjemným překvapením je zásah dalšího protivníka. Ten se vynoří z písku a hráč se následně propadne do jeskyně, do níž jáma vede. Velmi povedený vertikální design. Snad se takových překvapení dočkáme více ve finálním produktu.

In-game záběry ukazují i zničitelnost prostředí a kooperaci s ostatními NPC při honbě za příšerou. Tutoriál s ukecanou dobrou vílou však vyhání krevní tlak k nebezpečným výšinám. Jedná se o výrazný problém, který degraduje prožitek z jinak povedených záběrů. Při některých pokynech si budete připadat hloupě pouze při sledování videa, natož při samotném hraní. Monster Hunter World vyjde příští rok pro PC, PS4 a Xbox One.