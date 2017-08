Nejslavnější Hippie auto se dočká elektromobilního nástupce

Ikonický vůz by měl dostat nástupce v podobě VW I.D. Buzz, který bude zcela elektrický. Jedná se tedy o další z řady vozů, které nespoléhají na fosilní paliva. A navíc by se to mělo líbit i zbytkům hnutí Hippie, jelikož vůz díky tomuto druhu pohonu bude ekologičtější než předchůdce.

VW bude chtít uspět s modelem především v Severní Americe, kde se pokusí navázat na kladný výsledek staršího modelu. Akorát se nedá předpokládat, že by v něm jezdili Hippies, nýbrž rodiny s dětmi. Koncern má však v plánu prodávat vůz i v Evropě a Číně.

Vůz určený do produkce by měl mít baterie v podlaze vozu, které zaberou nejvíce místa. Zbytek tolik místa nezabere, díky čemuž bude moci být rozvor kol co nejdelší a prostor pro posádku co největší. Dle VW má být maximální dojezd přesahovat 400 km a samozřejmostí bude i autonomní řízení.