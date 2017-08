Nová Zelda inspiruje moderní hry. Praey for the Gods kopíruje systém šplhání

Zelda: Breath of the Wild je jednou z nejlepších her za poslední roky. Po jejím vydání si odnášela častá absolutních ohodnocení po celém světě, napříč různými médii. Pro mnoho hráčů se stala dokonce důvodem k pořízení nejnovější kapesní konzole Nintendo Switch – což dokazují i počty prodejů obou produktů.

Dokázal přinést nádhernou atmosféru, úžasnou vizuální stylizaci, zajímavé herní mechaniky a otevřený svět plný možností, které hráče zabaví i na tisícovky hodin. Jedním ze zajímavých aspektů hry byl systém lezení, který byl v mnohém unikátní a posunul prožitek z prozkoumávání světa na novou úroveň.

Terén ve většině současných hrách, i těch s otevřeným světem, bývá uzamčen. Hráč má možnost přelézat jen na konkrétních místech, což je nejvíce patrné v akčních adventurách typu Tomb Raider, Uncharted a dalších. Zelda oproti tomu umožnila hráči lézt kdekoliv, kamkoliv. Odemkla veškerý terén a redefinovala pojem otevřeného světa.

Nadcházející Praey for the Gods, o kterém jsme psali již před rokem, se touto mechanikou zjevně inspiruje. Podíváme-li se na titul, na jehož úspěch se hra snaží navázat (totiž Shadow of the Colossus), můžeme usoudit, že se jedná o krok správným směrem.

Přepracovaný systém šplhání se netýká pouze veškerého terénu, ale také ohromných titánů, kteří byli součástí už původního Shadow of the Colossus. Praey for the Gods nabídne svoji vlastní verzi v podobě obřích bohů, na které bude možné podobně šplhat za pochodu. Přepracovaný systém lezení zde má tedy šanci náramně zazářit.

„Bál jsem se, že tento systém lezení zkazí bosse a ulehčí je. Opak je pravdou, dokonce jsou souboje o to více úžasnější a epičtější. Navíc nyní máte více strategických možností, kudy šplhat a odkud skočit. Zjistili jsme, že je díky tomu hra i svět o mnoho živější,“ popisují vývojáři. Součástí výbavy hráče bude dále záchytný hák, pro větší svobodu šplhání, a kluzák, se kterým bude možné zdolat velké výšky.

Zdviháte-li obočí nad tím, proč titul změnil své jméno z Prey for the Gods, pak vězte, že se jedná o výsledek z rozepře mezi vývojářem NoMatter Studios a konkurenčním vydavatelem Bethesda, která proti názvu zasáhla z důvodů podobnosti s jejich vlastním titulem, Pray.

Praey for the Gods by mělo vyjít do konce roku na Steamu (pro Windows a MacOS), Playstation 4 a Xbox One.