Nové hardwarové nároky Forza Motorsports 7 odhaleny, dočkáme se i demoverze

Assassin’s Creed Origins v nových záběrech ze hry a ve dvojici trailerů Jáchym Flídr 08/23/2017 15:00:00 Od Assassin’s Creed Origins nás už dělí pouhých pár měsíců, což by v žargonu Ubisoftu mohlo znamenat pořádnou mediální masáž. Oproti původním dílům se však drží ještě zkrátka, a představuje tak jen to nejpodstatnější – trailer a záběry ze hry. http://cdr.cz/sites/default/files/ac-origins-gc-2017.png