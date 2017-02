Nové smartphony s kamerou od Sony natáčí 1000 FPS při 1080p videu [+ ukázka]

Kašlete na emulátor, Playstation oficiálně spouští hraní svých her na PC Jáchym Flídr 08/26/2016 13:00:00 Pokusů o emulátory, které by umožnily majitelům PC si zahrát natolik kýžené exkluzivní tituly, kterými se honosí Playstation platforma, bylo nespočet. Sony si je patrně tohoto zájmu vědomo, a tak se svojí službou Playstation Now expanduje za rámec své konzole. http://cdr.cz/sites/default/files/article_post_width_ps_now.jpg nepřehlédněte Kašlete na emulátor, Playstation oficiálně spouští hraní svých her na PC 26. 8. 2016 | Jáchym Flídr | diskuse (15) Pokusů o emulátory, které by umožnily majitelům PC si zahrát natolik kýžené exkluzivní tituly, kterými se honosí Playstation platforma, bylo nespočet. Sony si je patrně tohoto zájmu vědomo, a tak...

No Man's Sky rychle ztrácí na popularitě, na hru zanevřelo už 90 % hráčů Jáchym Flídr 08/25/2016 14:00:00 No Man's Sky bylo bezpochyby jednou z nejočekávanějších her pro léto roku 2016. Pojem otevřeného světa tento titul dohnal do vesmírných výšin, kdy hráčům nabízí nepřeberné množství obsahu. Aktuálně se vynořují zprávy o problémech, které mají však háček.

Kauzu No Man´s Sky vyšetřuje britská skupina pro reklamní standardy ASA Pavel Vevera 09/30/2016 12:30:00 Britská nezisková organizace Advertising Standards Authority začala na základě několika stížností vyšetřovat Hello Games, tvůrce No Man´s Sky, pro nepřesnou a zavádějící reprezentaci No Man´s Sky skrze PR materiály.

RECENZE - The Last Guardian vyniká ve své průměrnosti 20. 12. 2016 | Tomáš Herodek | diskuse (0) Už to skoro vypadalo, že se nejnovější hry od Fumita Uedy nedočkáme. Titul, jehož vývoj trval prakticky 9 let, měl cestu k vydání více než strastiplnou. Hráčům bylo však přáno a proto je možné si...