Oficiální HW požadavky For Honor odhaleny

Už to potkalo i Ubisoft. CPY prolomili Denuvo u Far Cry: Primal Ereb 01/11/2017 10:30:00 Jak se říká, třetí do party. Po prolomení Denuva u distribučních platforem Steam a Origin, potkal stejný osud i službu uPlay. Hned zkraje roku uvolnila crackerská skupina CPY na internet cracklou videohru Far Cry: Primal. http://cdr.cz/sites/default/files/primal.jpg