Okultismus, erotika a psycho. Přesně takové je Lust of Darkness

Hororové hry nejsou na úvodních stránkách herních magazínů příliš často, ale přesto se některé vyvyšují nad ostatní. Stačí zmínit hru Amnesia nebo Resident Evil. V obou případech jde o survival hororové hry, kde je vaším úkolem přežít.

Mezi ně se dá počítat i novinka Lust of Darkness. V této hře hrajete za postavu jménem Jonathan Moon, kterému dorazí dopis od jeho rok pohřešované manželky. V onom dopise se píše, ať se dostaví do vzdálené vily, kde probíhají okultistické obřady. Tyto ceremoniály jsou určeny k jediné věci, otevírají dveře do jiného světa, do „Lusst’ghaa“.

Tento perverzní svět je mimozemskou dimenzí, která se jenom hemží emzáky. Lusst’ghaa bývala podobná naší matičce zemi, ale zdejší inteligence se rozhodla totálně zdegenerovat. Po různých experimentech se stalo s Lusst’ghaa to, co můžete vidět na snímcích. Od degenerace proběhlo už několik stovek let, tudíž je celý zdejší svět porostlý různou mimozemskou vegetací. Proč vlastně podstoupili zdejší obyvatelé tuto prazvláštní přeměnu?

Vedla je k tomu jediná věc, chtíč. Díky přeměně si mohou donekonečna užívat pocity uspokojení pořád a pořád. Vskutku zvrácené, že? Ve hře se budete pohybovat i po oné vile. V té se různě nacházejí portály do Lusst’ghaa, které vypadají jako… No posuďte sami. Ke srovnání vybízí například seriál Stranger Things.

Kromě hlavního příběhu, který zatím příliš znám není, budou ve hře i vedlejší úkoly. Ty budou vysvětlovat některé nejasnosti hlavního příběhu. K těmto úkolům se budete moci dostat skrze prohledávání vily nebo Lusst’ghaa. A jak je na tom hratelnost? Tak na to si musíme ještě počkat, ale obrázek si můžeme udělat z traileru. Herní mechanismy připomínají legendární hru Amnesia.

Hra je aktuálně na Kickstarteru, na kterém vývojáři požadovali 8 000 kanadských dolarů. Ty už získali, a to kampaň končí až 30. září. Zajímavostí je, že Lust of Darkness byla poslední hrou, která vstoupila do programu Steam Greenlight a postoupila. Žádná další hra se již nemůže programu zúčastnit, jelikož jej Valve ukončilo a představilo alternativní program Steam Direct.

Na hře pracuje studio Movie Games Lunarium, které sídlí v Polsku. Hra má dorazit v prosinci letošního roku, tedy za 4 měsíce. A prozatím má vyjít jen na Windows, ale pokud se podaří pokořit hranici 70 tisíc amerických dolarů, bude vytvořen port na Xbox One a PS4.