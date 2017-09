PREVIEW - Biomutant na GamesComu zabodoval s kung-fu a zmutovanými plyšáky

Od Assassin’s Creed Origins nás už dělí pouhých pár měsíců, což by v žargonu Ubisoftu mohlo znamenat pořádnou mediální masáž. Oproti původním dílům se však drží ještě zkrátka, a představuje tak jen to nejpodstatnější – trailer a záběry ze hry.

Assassin’s Creed Origins v nových záběrech ze hry a ve dvojici trailerů Jáchym Flídr 08/23/2017 15:00:00 Od Assassin’s Creed Origins nás už dělí pouhých pár měsíců, což by v žargonu Ubisoftu mohlo znamenat pořádnou mediální masáž. Oproti původním dílům se však drží ještě zkrátka, a představuje tak jen to nejpodstatnější – trailer a záběry ze hry. http://cdr.cz/sites/default/files/ac-origins-gc-2017.png

Rise of Nations: Extended Edition dorazí do Windows Store pavel-strobl 08/22/2017 11:00:00 Jedna z nejslavnějších Microsoftích strategií, Rise of Nations, si ve svém remasteru už docela dlouho hoví na Steamu, kde jej můžete samozřejmě i koupit. Nyní se však objeví i ve Windows Store. http://cdr.cz/sites/default/files/rise-of-nations-gc17.png

Biomutant od tvůrců Just Cause sází na open world, kybernetiku a zmutovanou zvěř Michal Klacik 08/23/2017 10:00:00 Ani letošní GamesCom se neobejde bez oznámení nových značek. Biomutant bude novinkou od THQ Nordic a Experiment 101. Hráči se chopí role malého savce s velkým mečem, který se bude prohánět po otevřených lesích a pastvinách. http://cdr.cz/sites/default/files/biomutant-gc-2017.png