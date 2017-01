RaspberryPi Bitscope Blade - vytvořte z několika mini PC router či workstation

Hledáte minipočítač, který se vejde do kapsy, ale nenechá vás na holičkách ani v případě, že potřebujete odejít z domu a chcete pracovat i na cestách? Ockel Sirius A v malém těle ukrývá 6" Full HD displprvnéej a slušnou konektivitu. Co bude umět?

Netradiční mini PC Ockel Sirius A - chybějící dílek mezi smartphonem a PC Lukáš Voříšek 09/05/2016 06:30:00 Hledáte minipočítač, který se vejde do kapsy, ale nenechá vás na holičkách ani v případě, že potřebujete odejít z domu a chcete pracovat i na cestách? Ockel Sirius A v malém těle ukrývá 6" Full HD displprvnéej a slušnou konektivitu. Co bude umět? http://cdr.cz/sites/default/files/sirius-a-pc_6.jpg

Co všechno se vám může vejít do kapsy? Telefon, počítač, přenosný projektor? Nový minipočítač spojuje dvě zařízení do jednoho a za cenu od 3 000 Kč nabídne řešení pro všechny, kdo by s sebou chtěli...

Co všechno se vám může vejít do kapsy? Telefon, počítač, přenosný projektor? Nový minipočítač spojuje dvě zařízení do jednoho a za cenu od 3 000 Kč nabídne řešení pro všechny, kdo by s sebou chtěli nosit multimediální centrum, nebo často prezentují v terénu.

Minipočítač s projektorem a Windows, který se vejde do kapsy - levný Onenuts T1 Lukáš Voříšek 09/26/2016 15:00:00 Co všechno se vám může vejít do kapsy? Telefon, počítač, přenosný projektor? Nový minipočítač spojuje dvě zařízení do jednoho a za cenu od 3 000 Kč nabídne řešení pro všechny, kdo by s sebou chtěli nosit multimediální centrum, nebo často prezentují v terénu. http://cdr.cz/sites/default/files/onenuts-t1-2.jpg

Vysvětlení: Proč na levných minipočítačích s Windows nenajdeme 8 GB RAM? Lukáš Voříšek 09/13/2016 00:00:00 Co musí, resp. co by neměl výrobce do svých zařízení umístit, aby dostal od Microsoftu levnější licenci na operační systém Windows? Občas se vyplatí do minipočítače přidat displej a hle, cena je hned nižší. http://cdr.cz/sites/default/files/minix_neo_z64_windows_7.jpg