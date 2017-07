Red Dead Redemption konečně na PC! Masivní zlepšení emulátoru RPCS3

Emulátor RPCS3 je tady už pět let. Za tu dobu postupoval pomalými kroky k rozběhání méně náročných herních titulů z PS3 na PC. Zlom nastal až v posledních měsících, kdy díky financování z Patreonu mohli začít práce na emulátoru naplno.

Prvním milníkem bylo rozběhání předchůdce Dark Souls her, hry Demon Souls na PC díky emulátoru. Díky velkým optimalizacím a opravám grafiky je nyní hra Demon Souls už ve skvělém stavu, a zážitek z hraní se blíží tomu, na co byli hráči zvyklí na PS3 (viz. video).

Druhým milníkem pro emulátor by mohlo být právě rozběhání Red Dead Redemption do hratelného stavu. Zatím jsou práce na začátku. Hra je neoptimalizovaná (velmi nízká snímková rychlost i na nejsilnějších PC), a grafika je zatím v havarijním stavu, respektive hra trpí tolika grafickými glitchi, že je nehratelná.

To se ale může v následujících měsících změnit. Vývojáře emulátoru přitom čeká pořádný kus práce, aby hra šla za prvé dohrát až do konce, a za druhé měla minimum grafických chyb v obraze a snímková rychlost se pohybovala kolem 20 až 30 fps.

Ukázka z hraní Red Dead Redemption výše běžela na stroji s Intel Core i7 6700K taktovaném na 4,6 GHz, 32 GB DDR4 RAM a GeForce GTX 1080 G1 Gaming 8GB. Využito bylo API Vulkan.

Mějme tedy naději, že se v poměrně brzké době objeví na PC i další hry, které jsou pro PC hráče lákavé, tedy např. hry ze série Uncharted, God of War nebo třeba konzolová perla The Last of Us.