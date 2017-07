Redmond uzavře svoje Windows App Studio 1. prosince

Než to Microsoft s Lumiemi zcela vzdal, chystal nástupce svého posledního high-endového modelu, Lumie 950. Tím měla být Lumia 960, bohužel se však nikdy nedostala do výroby.

Než to Microsoft s Lumiemi zcela vzdal, chystal nástupce svého posledního high-endového modelu, Lumie 950. Tím měla být Lumia 960, bohužel se však nikdy nedostala do výroby.

Únik fotografií zachycuje chystanou, leč zrušenou Lumii 960 pavel-strobl 06/02/2017 10:00:00 Než to Microsoft s Lumiemi zcela vzdal, chystal nástupce svého posledního high-endového modelu, Lumie 950. Tím měla být Lumia 960, bohužel se však nikdy nedostala do výroby. http://cdr.cz/sites/default/files/zrusena-lumia.jpg