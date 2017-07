Renault spolupracuje s Microsoftem na digitální servisní knížce

Co si budeme nalhávat, v naší republice existuje mnoho autobazarů, které chtějí kupujícího podvést, a proto falšují servisní knížky, čest výjimkám. To by mohla vyřešit elektronická serviska od Renaultu. Spolupracuje na ní s Microsoftem, který poskytuje cloudové řešení, Azure.

Nová servisní knížka má obsahovat vesměs to, co dnešní papírová verze. Takže informace o servisních zásazích, výměnách náplní, rozvodů, brzd a dalších informacích, které jsou pro uživatele důležité. Na rozdíl od papírové verze nemá jít digitální verze falšovat. Aby to všechno fungovalo, má být napojena na širokou síť prodejců, pojišťoven, servisů atp.

Proč vlastně Renault přišel s touto myšlenkou? Jsme v roce 2017, taková servisní knížka tu mohla být už aspoň 7 let. Obzvlášť, když si Renault všechny zásahy uchovává ve vnitřní databázi. Ale jde hlavně o to, že pokud budete svůj vůz prodávat, budou data z online servisky mnohem důvěryhodnější, než klasická papírová serviska. Navíc bude možnost umožnit do ní potencionálnímu kupci přístup.

Jak již bylo zmíněno, Microsoft se stará o tu technickou stránku věci. Poskytuje přístup do cloudu, díky čemuž bude moci celá aplikace běžet online a měla by tedy být spolehlivější. Pro novou servisní knížku bude vytvořen bezpečný protokol pro komunikaci a ověřování údajů.

Co myslíte, pomůže to ochránit kupující od podvodníků?