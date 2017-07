Renault Zoe R.S. realitou? Do roku 2020 tvrdí Renault

Vedoucí divize Renault Sport Patrice Ratti pronesl: „Uvažujeme nad vytvořením Zoe R.S., ale vývoj zabere docela dost času. Výkon baterií se zlepšil do takové fáze, že dnes dokážeme to, co dříve nebylo možné. Takže vývoj započal.“

Zoe R.S. bude používat stejné šasi jako Clio R.S. a není se čemu divit, když i klasický Zoe je postaven na podvozku Clia. Bude muset však být upraven kvůli vyšší hmotnosti baterií, které jsou asi tím největším problémem. Ratti také dodal, že baterie vydrží jen 15 minut, než se budou muset dobít. Což je u závodního speciálu vcelku jedno, pokud tedy nejezdí Le Mans.

Renaultu se v oblasti elektromobilů daří, a rozhodně chce tento směr držet a ideálně podíl na trhu zvyšovat. „Neuvěřitelná akcelerace elektrických vozů – to přesně sedí k Renault Sport“ dodal Ratti. A vzhledem k tomu, že v Diepe vědí, co dělají, zní termín 2020 uvěřitelně.