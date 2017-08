Ruiner je kyberpunková izometrická mlátička s inspirací v anime

Ruiner vyvíjí nezávislé studio Reikon Games, které získává finance od patrona indie světa, Devolver Digital. IGN uvolnilo 15minutový rozhovor s vývojářkou, který doplňují i samotné in-game záběry. Údajně se dočkáme twin-stick střílečky (tzn. hranou dvěma páčkami, jedna pro pohyb celé postavy, druhá pro zaměřovač) a mlátičky s lehkým nádechem kyberpunku a anime.

Vývojáři se inpirují ve filmech jako Blade Runner a Ghost in the Shell (v originálu; nikoliv v ohyzdnosti, která vznikla jenom za účelem opět navléknout Scarlett Johansson do latexu). Takže se nesnaží o klasický pohled na kyberpunk jako třeba v případě Shadowrun Returns.

Ukázka hratelnosti však nevypadá až tak zábavně. Její plynulost narušují neustálé pokyny a tipy. Již druhý Half-Life měl tutoriál, který přirozeně učí hráče pracovat s mechanikami v herním světě... Doufejme, že se jedná pouze o nevhodnou ukázku.

Velký potenciál ukrývá příběh. Údajně se dočkáme poodhalení minulosti hlavního hrdiny, který nosí helmu pokrytou LED diodami, a tamějšího prostředí. Jakmile hráči skončí proceduru umravňující podsvětí, mohou se vydat do města a prohodit pár slov s NPC postavami ve stylových komiksových konverzacích. Ruiner vychází již 26. září letošního roku.