Sea of Thieves bude podporovat cross-play, zahrají si spolu hráči na Xboxu i PC

Svět, ve kterém jsou si všichni rovni; kde nezáleží na barvě kůže, jazyku nebo používaném ovladači. Klávesnice a myš žije v souladu s Xbox One ovladačem a všichni společně v míru rabují. Podobného světa chce dosáhnout Sea of Thieves, které bude podporovat cross play a do lodní osádky tak můžete kamaráda nehledě na používaný systém – jen to nesmí být PlayStation 4.

Pro titul s podobnou premisou se cross play zdá téměř jako nutnost, protože podle všeho se o hraní s kamarády bude hodně opírat. To samé naznačují i zahraniční dojmy z hraní, podle nichž je hra sice slibná, ale bez důvěryhodné party námořníků nezáživná.

Cross play bude podle všeho „bez berliček“ - žádná pomoc při zaměřování nebo řízení. Nezdá se, že by to mohlo mít větší dopady na hratelnost, případně soužití obou národů, avšak skutečné následky ukáže až čas.

Sea of Thieves vyjde příští rok.