Španělsko si vytisklo most ve 3D tiskárně

Nový most, klenoucí se přes malý kanál v parku Castilla La Mancha, má délku zhruba 12 metrů a tvoří ho osm částí složených dohromady. Kromě 3D tiskárny na něm svou práci odvedla ručně i lidská síla, design mostu připomíná spletené kořeny stromů. Kromě španělského Alcobendas by měl podobný most v budoucnu stát i v Amsterdamu.

Použitým materiálem je beton ze stavitelské firmy Acciona, na návrhu mostu pracovali lidé z katalánského institutu pokročilé architektury.

3D tisk má řadu nesporných výhod - konkrétně v případě španělského mostu je to velmi krátká doba výroby, absence potřeby forem, ohleduplnost k životnímu prostředí díky použití recyklovatelných materiálů a nižší náklady.

V budoucnu by se 3D tisk mohl využít i ke stavbě dalších pouličních prvků, jako jsou lavičky nebo odpadkové koše.