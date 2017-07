TÉMA - Jak ekologická jsou jednotlivá paliva?

Elektromobil

V dnešní době u nás můžete pořídit vozy na benzín, naftu, s hybridním pohonem nebo rovnou na elektřinu. Auta na elektřinu jsou fajn, ale mají jednu zásadní chybu. Ano, jsou ekologická, běžně se s dojezdem dá sžít, ale co když potřebujete jet nějakou opravdu delší trasu?

Když vezmeme, že máme elektromobil s reálným dojezdem 200 km, při jízdě z Ústí nad Labem do Brna vystačí elektřina sotva na půlku trasy. Nezbývá nám nic jiného, než si půjčit nějaký jiný vůz s delším dojezdem od známého nebo vyrazíme brzy ráno, abychom mohli po cestě vůz nabít.

Ještě se vrátím k oné ekologii. V našich končinách je drtivá většina elektrické energie vyráběna tepelnými elektrárnami. A řekněme, že ty nejsou zrovna moc ekologické ani účinné. To dopad na životní prostředí ještě zhoršuje. Zkrátka samotné elektromobily nestačí.

A dokud se u nás bude vyrábět elektřina neekologicky, docílíme jen toho, že nebude smog ve městech. To je samo o sobě dobré, ale dopad na životní prostředí pořád bude značný.

Hybrid

Alternativou jsou hybridy. Nejdříve začneme tím, proč vlastně vznikly. Myšlenka hybridního pohonu staví na standardním spalovacím motoru a pomocném elektromotoru. Toť je klasický hybrid.

Myšlenka je to pěkná, auto dokáže jet pár kilometrů čistě na elektřinu a neznečišťuje prostředí, jenže onen dojezd nebývá nijak zázračný a často se pohybuje okolo 2 km. Elektrický pohon navíc ve většině případů nezvládá vyšší rychlost, než je 50 km/h.

Zajímavější jsou však Plug-in hybridy. Jedná se vlastně o elektromobil s motorem na fosilní paliva. Ten je aktivován okamžitě, když dojde energie v bateriích, funguje to trochu jako když máte vůz na benzín a zároveň LPG, akorát je v tomto případě pro každé palivo jiný motor.

Že je ještě něco zajímavějšího? Áno, je. REX, Range Extender „prodlužovač dojezdu“, je malý motor na fosilní paliva, který slouží pouze k napájení baterií. Když se hodnota nabití blíží ke kritické hodnotě, nastartuje se a započne dobíjení. REX nabízí například BMW ve svém modelu i3.

LPG a CNG

Nebudeme se zabývat jen vozy napájené elektřinou, či hybridy. Alternativou k benzínu a naftě je i LPG a CNG. V dnešní době můžeme zakoupit již vozy z výroby přestavěné na pohon alternativními palivy. Mezi tyto výrobce patří například Dacia s LPG a Škoda s CNG.

LPG je u nás poměrně rozšířené, jedná se o zkapalněný ropný plyn, který se těží společně s ropou. V dřívějších dobách se hojně předělávaly Felicie a stará „Fáčka“ na LPG, aby byl pohon levnější. LPG má určitou výhodu, že má vyšší oktanové číslo než benzín, 110 oproti 95(98). Takže toto palivo dokáže teoreticky dostat z motoru vyšší výkon.

CNG je na tom obdobně. Jedná se o stlačený zemní plyn neboli metan. Vůz na CNG dokáže jezdit s nižší spotřebou než LPG. Na druhou stranu palivové bomby na CNG jsou podstatně těžší než u LPG, a CNG snižuje výkon motoru. Přestavba je ještě k tomu všemu poměrně drahá a míst, kde tankovat CNG není mnoho. Ale to nejhorší je, že nádrž nemůžete dát místo rezervy jako u LPG, ale musí být v kufru. Něco jiného je, když kupujete auto na CNG přímo z výroby.

A co ekologie? LPG je ekologičtější než benzín a CNG je ekologičtější než LPG. Konkrétní čísla závisí na každém vozu, ale LPG je průměrně ekologičtější až o 10% než benzín a CNG až o 15%. Nestane se však, že by úspora produkce CO2 byla nulová.

Vodík

Vodíková auta byla hit někdy před deseti lety. Jedná se o zajímavou vývojovou větev, kdy je v autě klasický elektromotor, ale chybí mu baterie, resp. mohou ve voze být, netvoří však hlavní napájecí jednotku motoru. Elektřina se vyrábí přímo z vodíku.

Ona magie probíhá v palivových článcích, tam se spojí vodík s kyslíkem a reakcí dojde k výrobě elektřiny. Z výfuku pak vychází čistá pára. Toť teorie. V praxi to vypadá tak, že nemáte takřka kde vodík natankovat a když už nějaká vodíková stanice existuje, není veřejně dostupná. Paradox, že? Když je takřka všechen volný prostor vesmíru tvořen vodíkem…

Benzín a nafta

Nyní se podíváme na zoubek klasickým palivům. I v dnešní době downsizingu, které snad už odzvonilo, se můžeme setkat se zajímavými motory, které mají zajímavou spotřebu. Problém tkví v tom, že právě proti těmto palivům elektromobily bojují. Vozy na fosilní paliva tuto bitvu vyhrávají, obzvlášť díky své ceně.

Ale k ekologii. Dieselové motory sice umí být efektivní v produkci CO2 a dokonce předčí některé benzínové motory, ale v produkci NOx, produkci oxidů uhlíků, jsou na tom hůře. Proto se musí u nafťáků zavádět takové věci jako je EGR ventil, filtr pevných částic, přívstřik močoviny atd… To následně snižuje spolehlivost agregátu

Spolehlivost a životnost

Z pohledu spolehlivosti je na tom nejlépe samozřejmě elektromotor. Oproti spalovacím motorům je mnohem jednodušší. Co však může elektromobil zradit jsou baterie, ty jsou dnes již poměrně spolehlivé, ale jde spíše o jejich životnost.

Když si dnes koupíte vůz na fosilní paliva, motor bude spolehlivý a budete se k němu vhodně chovat, může jezdit za dalších 10 až 15 let zcela bez problémů. To však pro elektromobil neplatí. Za 10 let budou baterie na konci své životnosti a jejich výměna je ekonomicky nevýhodná. Lepší je koupit nový vůz. Na druhou stranu za 10 let se elektromobilita posune určitě dál, než je dnes.

Závěr: Má smysl koupit dnes elektromobil?

Záleží na tom, jak moc chcete investovat a jak dlouhé trasy jezdíte. Do města je to určitě jasná volba. Ani okresních silnic se elektromobil nezalekne. Na dálnici není však elektromobil vhodný, tam se hodí nějaké z hybridních řešení, ideálně elektromobil s REX.

Ono v konečném důsledku je rozhodnutí na každém z nás. Ale nedá se popřít, že fosilní paliva to mají spočítané, však ve Francii se chystají v roce 2040 zakázat prodej vozidel na benzín a naftu. Volvo od roku 2019 vyrábět jen hybridy a elektromobily. A tak by se dalo pokračovat.

V dnešní době má spíše smysl vyčkat na další generace automobilů. Jsou ve vývoji nové druhy baterií a nikdy nevíme, kam se za 2-3 roky posuneme. Takže se spíše vyplatí vyčkat, než si dnes kupovat elektromobil. A když si auto chcete koupit nyní, je lepší variantou hybrid než jen vůz s klasickým motorem.

Co byste si vybrali vy? Elektromobil, hybrid nebo něco s klasickým spalovacím motorem?