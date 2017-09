Třetí světovou válku rozpoutá umělá inteligence, předpovídá Elon Musk

Elon Musk se o minulém víkendu vrátil k rozhovoru prezidenta Ruské federace Vladimira Putina, který v rámci jedné z nedávných televizních debat varoval před důležitostí sledovat vývoj na poli umělé inteligence (AI), zejména pak s poukazem na to, že „Ten, kdo získá náskok v této oblasti, stane se pánem světa“.

Stalo se tak v rámci odpovědi na jeden Twitterový dotaz, ve kterém Elon Musk upřesnil, že dle jeho názoru bude soupeření jednotlivých států na poli vývoje AI hlavním důvodem pro počátek 3. světové války. Přičemž například aktuální nervozitě kolem jaderných zkoušek Severokorejců přiřazuje nízkou důležitost na seznamu civilizačních existenciálních rizik.

Elon Musk se již delší dobu profiluje jako někdo, komu bezpečnost AI velmi leží na srdci. Není to ani měsíc, co společně s celou řadou dalších zakladatelů technologických firem, inženýrů na poli AI a vědců, adresoval OSN otevřený dopis žádající zákaz vývoje autonomních zbraňových systémů, přezdívaných rovněž „Roboti-zabijáci“.

Dle názoru této relevantní skupiny lidí se podobné zbraňové systémy mohou jednoho dne stát spouštěčem konfliktu nevídaných rozměrů, a to klidně i v situaci, kdy by člověk jako takový byl schopen konfliktu zabránit, pokud by se spoléhalo čistě na jeho úsudek a svědomí.

Problémem je pak i to, že podobné technologie nejsou pouhým sci-fi výstřelkem, ale zcela reálným oborem s jasně definovanými cíli a zaznamenanými úspěchy, kde se o zásadní průlom snaží více jak desítka vlád po celém světě. Přičemž velmi blízko jsou mu hned 3 z nich. Hrozí industrializace válčení, a tyto systémy by tak měly být dle signatářů postaveny na roveň chemickým zbraním.

Dalším dokladem toho, že Elon Musk hrozbu nesprávného směřování vývoje AI vnímá velmi vážně, mohou například být i dvě společnosti, které Elon založil (nezisková organizace OpenAI a startup Neuralink), a jejichž cílem má být zejména výzkum prospěšných či mírových možností využití pokročilé umělé inteligence, jako například její propojení s lidským mozkem.

Ze stejného důvodu se Elon Musk již nějaký čas snaží veřejně lobbovat za více proaktivní přístup při snaze zřídit nějaký regulační orgán určený ke sledování a regulaci fenoménu AI. Tento prozatím neexistující kontrolní orgán by se měl nejdříve učit a sbírat informace, aby následně mohl účinně a prospěšně omezit případný nebezpečný odklon AI od pozitivního směřování. A to dříve, než bude pozdě.

Bude zajímavé sledovat, zdali tato poměrně masivní Muskova kampaň má skutečně za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o potenciálním nebezpečí nevhodně směřovaného výzkumu v oblasti umělé inteligence (s cílem takovému vývoji včas a účinně zabránit), nebo zdali se jedná o self-promo geniálního obchodníka, který potřebuje upoutat pozornost na vlastní vyvíjená řešení v této oblasti.