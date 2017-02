Únik informací z Denuvo nasvědčuje vydání Red Dead Redemption 2 pro PC

První díl Red Dead Redemption byl ohromný úspěch, dodnes se jedná o jednu z nejopěvovanějších her, které kdy vyšly. Bohužel se jednalo o exkluzivní titul pro Playstation 4, který se doposud nedočkal žádného remaku na žádnou jinou platformu.

Už od oznámení druhého dílu Red Dead Redemption si přejí PC hráči, aby Rockstar tentokrát udělal výjimku a nechal vyjít novinku i na jejich mašiny. Lehce by tomu nasvědčovalo překvapivě potvrzené vydání pro Xbox One, jelikož Microsoft v poslední době usiluje o unifikování své konzole se svým operačním systémem Windows 10.

Verze pro PC nebyla zatím oficiálně oznámena. V uniklých informacích ze společnosti Denuvo se však nachází Rockstar Games uveden na seznamu spolupracujících vývojářů posledních let. Sice by se mohlo jednat o starší informaci, sahající spíše do minulosti a vydání Grand Theft Auto 5 pro PC, to však nebylo opatřeno ochranou od DRM.

Na vině by mohlo být i starší Grand Theft Auto IV, které s DRM ochranou od Denuvo vyšlo. Databáze vývojářů je však údajně aktuální a obsahuje výhradně jména, která ochranu využila v posledních několika letech.

Co se týče načasování vydání PC verze, mohl by Rockstar Games následovat podobnou cestu, jakou se vydalo s pátým Grand Theft Auto, které i dlouho po vydání mlčelo o možném releasu pro Windows. Výsledkem byly silné prodeje v případě obou vydání, přestože je od sebe dělilo pár let. I pokud tedy Rockstar Games nevyrukují s oficiálním oznámením v blízké době, naděje neumírá.