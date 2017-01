Už to potkalo i Ubisoft. CPY prolomili Denuvo u Far Cry: Primal

Italská skupina CONSPIR4CY znovu dokázala, že si žádný herní gigant nemůže být před ní jistý. Letos oficiálně první hrou, u které CONSPIR4CY (CPY) ochranu Denuvo prolomili se stala videohra Far Cry: Primal od francouzského vydavatele Ubisoft a vývojářského studia Ubisoft Montreal.

Pojďme se podívat na nějaké ty statistiky. Far Cry Primal byl vydán 29. února 2016. Nálepku neupirátitelný si tedy obhájil po dobu 10 měsíců. Za tu dobu si videohru zakoupilo na PC platformu přes 295 000 hráčů. Skupina CONSPIR4CY svým posledním příspěvkem ke smůle Ubisoftu předvedla, že si je schopna poradit i se zabezpečením distribuční platformy uPlay + Denuvo.

Crackeři z CONSPIR4CY vytvořili minulý rok cracky pro celkem 9 videoher zabezpečených novou verzí Denuva. Byly to videohry Rise of the Tomb Raider, Inside, Doom, Mirror's Edge Catalyst, PES 2017, God Eater: Resurrection, Deus Ex: Mankind Divided, Metal Gear Solid 5: Phantom Pain a Batman: Arkham Knight. Poslední dvě hry přitom byly cracknuty už v minulosti, ale skupina CPY u nich vytvořila cracky pro aktuálně opatchované verze.

Jak se blížil závěr roku, tak některé společnosti se začaly postupně Denuva zbavovat, a to u již cracknutých videoher. První videohra, u které herní vývojáři nebo herní vydavatelé rozhodli (hezky potichu), že už nebude mít déle Denuvo, byla hra Inside (která si velmi dobře vedla i v naší čtenářské anketě o hru roku).

Druhou videohrou pak byla hra Doom. To, jestli jim rakouská společnost Denuvo Software Solutions dala nějaké peníze zpátky, kvůli prolomení ochrany u těchto dvou zmíněných videoher, není známo.

Každopádně to, že se objevily cracky pro těchto 9 her, ještě neznamená, že Denuvo na svoji ochranu rezignuje. S tempem, jaké mají nyní Italové, vychází, že stihnou překonat Denuvo u zhruba 24 videoher za rok. Nejdéle neupirátitelnou videohrou s Denuvem je Just Cause 3, která zůstává necracknutelnou už po více než jeden rok. Vývojáři ze studia Avalanche tak musí být štěstím bez sebe.

Letos první vycházející hrou s Denuvem bude Resident Evil 7. Podle serveru allpcgames k němu v průběhu roku přibudou Tom Clancy's: Ghost Recon Wildlands, Mass Effect: Andromeda, For Honor, Metal Gear Survive, South Park: The Fractured But Whole, Sniper: Ghost Warrior 3, Lords of the Fallen 2, Prey 2, ELEX a Little Nightmares. Tento prozatimní výčet není samozřejmě ani zdaleka kompletní.